15日11時現在の日経平均株価は前週末比3579.12円（5.42％）高の6万9599.16円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1266、値下がりは250、変わらずは39と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を652.47円押し上げている。次いで東エレク <8035>が630.55円、アドテスト <6857>が516.51円、イビデン <4062>が216.22円、キオクシア <285A>が203.21円と続く。



マイナス寄与度は9.65円の押し下げでＫＤＤＩ <9433>がトップ。以下、キッコマン <2801>が8.88円、セコム <9735>が4.22円、良品計画 <7453>が3.96円、ニトリＨＤ <9843>が3.06円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は食料の1業種のみ。値上がり率1位は電気機器で、以下、建設、金属製品、空運、非鉄金属、機械と続いている。



※11時0分13秒時点



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