マンディとの接触プレーを収めたワンショット。この切り取りだけを見れば、メッシは確かにふくらはぎを後ろから踏んでいるが…(C)Getty Images文字通り世界中の人々が偉才の妙技に酔いしれた。現地時間6月16日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦で、前回大会王者のアルゼンチン代表はアルジェリア代表と対戦。大黒柱であるリオネル・メッシのハットトリックで3-0と快勝した。【動画】退場になるべきだ