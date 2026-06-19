＜マイヤーLPGAクラシック初日◇18日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72＞水曜日から降り続いた雨雲は停滞し、早朝は厚い雲に覆われた。冷たく強い風が吹くなか、トップスタートで出た渋野日向子は2オーバー「74」を叩いた。【写真】必見です渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ「スコットランドか」と、突っ込みたくなるような気候のなか、スタートは“寄せワン”のパー発進。その後はチ