「女手一つで大変よねー」不登校の息子抱える“28歳未婚のシンママ”、同僚の嫌味に疲れ…八方塞がりの女性に恋愛は必要？
28歳、未婚、シングルマザーの”訳あり”主人公を描いた漫画『吹きこぼれの春』(著：鳴海涼/シーモアコミックス)。女手一つで不登校の息子の育児に励む主人公の葛藤や懸命な姿に注目が集まり、シーモアコミックスの中でも大人気の作品となっている。同作の編集担当に見どころについて聞いた。
【漫画】「また学校から電話？」「迷惑な人…」職場で止まらない”訳アリ”シンママへの陰口
28歳、未婚でシングルマザー、診療所勤務の主人公・綿矢けい。愛する息子は…不登校。昼休みには中抜けして学校を早退する息子の送り迎えをし、周囲からは「まともに面倒見れないなら無計画に子なんて産むんじゃない」と厳しい一言を浴びる。息子のために日々奔走し、「恋愛なんてしてるヒマはない」と思っていたが…というストーリー。
読者レビューを見ると 「シンママ、不登校、多様性、偏見など身近なことが出てきて考えさせられるヒューマンストーリー」「きれいごとじゃないとこがリアルで良い」「日々頑張っている主人公を心の底から応援したくなりました」と主人公が置かれた状況に共鳴した人も多い。
さらに、主人公の悩みの種となっている同僚たちの噂話や人間模様について、「言ってる内容がリアリティありすぎて、作者さんすごい！」「人間関係も面白くて全部買って読んでしまいました」とキャラクター描写にも高い評価が集まる。
そしてそんな主人公の前に突然現れた、女嫌いな40歳イケメン医師。「イケメン先生との関わりや展開が楽しみ」「優しい行動に出る先生がマジで素敵」など、絶対に惹かれることはないと思っていた二人の関係の変化に、夢中になってしまう人が続出。一方で、「平太くんの学校問題や生い立ちなどまだまだ波乱含みで今後の展開がとても気になる」「岸先生の存在も重要になってくる気がします」と主人公の息子や、主人公と旧知の仲である小学校教師が二人の関係性にどう影響していくのかにも注目が集まっている。
編集部からの「きれいごとではない“現実”だからこそ発生する周囲のしがらみや、けい自身の成長を存分に楽しんでいただけるのではないでしょうか」というメッセージにあるように、未婚シングルマザー、子どもの不登校など、悩みを抱える大人ならではの熱い恋のドラマに注目したい。
■シーモアコミックス編集部：作品担当編集者コメント
本作の見どころは、なんといっても「親子の愛」が第一に上げられます。
不登校の我が子へ接する主人公・けいの芯の強さや、不安に押しつぶされて涙する描写など、
子育てを経験された方々にきっと共感していただけるシーンが数多くあるかと思います。
未婚でシングルマザー、そのうえ子どもが不登校…という、
きれいごとではない“現実”だからこそ発生する周囲のしがらみや、
けい自身の成長を存分に楽しんでいただけるのではないでしょうか。
またこの物語に欠かせないのが、けいを支える院長の上条です。
周囲の視線にも負けずに奮闘するけいをさりげなく気にかけ、
グッとくるセリフでアプローチする姿にドキドキすること間違いなしです！
最初の印象こそ最悪な二人ですが、お互いに足りないところを補い、
徐々に惹かれ合う「大人の恋愛模様」は見応えがあるのでぜひ注目してほしいです。
【漫画】「また学校から電話？」「迷惑な人…」職場で止まらない”訳アリ”シンママへの陰口
28歳、未婚でシングルマザー、診療所勤務の主人公・綿矢けい。愛する息子は…不登校。昼休みには中抜けして学校を早退する息子の送り迎えをし、周囲からは「まともに面倒見れないなら無計画に子なんて産むんじゃない」と厳しい一言を浴びる。息子のために日々奔走し、「恋愛なんてしてるヒマはない」と思っていたが…というストーリー。
さらに、主人公の悩みの種となっている同僚たちの噂話や人間模様について、「言ってる内容がリアリティありすぎて、作者さんすごい！」「人間関係も面白くて全部買って読んでしまいました」とキャラクター描写にも高い評価が集まる。
そしてそんな主人公の前に突然現れた、女嫌いな40歳イケメン医師。「イケメン先生との関わりや展開が楽しみ」「優しい行動に出る先生がマジで素敵」など、絶対に惹かれることはないと思っていた二人の関係の変化に、夢中になってしまう人が続出。一方で、「平太くんの学校問題や生い立ちなどまだまだ波乱含みで今後の展開がとても気になる」「岸先生の存在も重要になってくる気がします」と主人公の息子や、主人公と旧知の仲である小学校教師が二人の関係性にどう影響していくのかにも注目が集まっている。
編集部からの「きれいごとではない“現実”だからこそ発生する周囲のしがらみや、けい自身の成長を存分に楽しんでいただけるのではないでしょうか」というメッセージにあるように、未婚シングルマザー、子どもの不登校など、悩みを抱える大人ならではの熱い恋のドラマに注目したい。
■シーモアコミックス編集部：作品担当編集者コメント
本作の見どころは、なんといっても「親子の愛」が第一に上げられます。
不登校の我が子へ接する主人公・けいの芯の強さや、不安に押しつぶされて涙する描写など、
子育てを経験された方々にきっと共感していただけるシーンが数多くあるかと思います。
未婚でシングルマザー、そのうえ子どもが不登校…という、
きれいごとではない“現実”だからこそ発生する周囲のしがらみや、
けい自身の成長を存分に楽しんでいただけるのではないでしょうか。
またこの物語に欠かせないのが、けいを支える院長の上条です。
周囲の視線にも負けずに奮闘するけいをさりげなく気にかけ、
グッとくるセリフでアプローチする姿にドキドキすること間違いなしです！
最初の印象こそ最悪な二人ですが、お互いに足りないところを補い、
徐々に惹かれ合う「大人の恋愛模様」は見応えがあるのでぜひ注目してほしいです。
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