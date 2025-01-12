９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」が１４日、東京ドームで３年半ぶりとなるドームツアーのファイナル公演を開催した。メドレー含む全４０曲を披露し、中盤に９人が敬愛する歌手の西野カナがサプライズ登場。一夜限りの共演で、華々しく締めくくった。

夢のステージに興奮を抑えきれなかった。西野の代表曲「Ｄｅａｒ…」を９人がカバー歌唱していると、背後から本人が登場。客席からはどよめきが起こり、続けて５月にリリースした初コラボ曲「ＬＯＶＥ ＢＥＡＴ （ｆｅａｔ．ＮｉｚｉＵ）」をパフォーマンスした。西野が「みんなが『Ｄｅａｒ…』を歌ってくれた後に私も歌って、鳥肌が…」と腕をさするしぐさを見せると、ファンの歓声にＭＡＹＡは「西野さんが登場されたときの『ブワーッ』がすごすぎた」と目を丸めた。

音楽番組でのコラボはあるものの、ライブでは初。念願のステージにＲＩＯは目頭を熱くし「上を向いて涙が垂れないようにした」と照れ笑いした。西野にとっても待ち焦がれていた瞬間だったそうで「共演させてもらえて、泣いてもらえてめちゃくちゃ光栄でしたし、一生忘れられない日になりました」と喜びをかみ締めた。

デビュー６年目にして２度目のドームツアー。前回は２０２２年のコロナ禍だったため、声出しに制限がかかっており、今回が初めて“完全体”での開催となった。

６日の京セラドーム大阪公演から２都市４公演で計１２万５０００人を動員。２、３月に全２３か所を巡ったアリーナツアーに続いての完走となったが、成長は止まらない。ＭＡＹＵＫＡは「これからも９人で笑顔で愛を届けられたら」と宣言。この先もずっと９色の虹をかけ続ける。（松下 大樹）