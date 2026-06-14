日本人レスラーの“秘書役”を務める美女レスラーが衝撃の肉体美を披露。パートナーとの関係性は破綻寸前の一方で、いつでも“独り立ちOK”と言わんばかりのバキバキショットが大きな反響を呼んでいる。

【画像】美人秘書、甘め衣装→衝撃の“バキバキバックショット”

WWEスーパースターのキアナ・ジェームズが11日、自身のX（旧ツイッター）を更新。甘めな衣装とバキバキのバックショットのコントラストが衝撃的な全身ショットを公開した。

投稿には「Ciao」とイタリア語の挨拶が添えられており、先週まで開催されていたWWEヨーロッパツアーの最中に撮影された貴重なオフショットとみられる。

公開された2枚の写真のうち、正面からのカットではピンク地に黒のドット柄とフリルがあしらわれたキュートで甘めなミニドレス姿を披露。しかし、何より大きな話題を呼んでいるのは2枚目のバックショットだ。大胆に開いたドレスの背中からは、見事なまでにビルドアップされたバキバキの広背筋が露わになっており、可憐な衣装の雰囲気と圧倒的なトップアスリートとしての肉体美との凄まじいコントラストが、世界中のファンに大きな衝撃を与えている。

リング内に目を向けると、現在のキアナを巡る状況は風雲急を告げている。かつては良好な関係を築いていた日本人スーパースター、ジュリアとの関係が、ここ数週間の番組（SmackDown）内で急速に悪化。オンエアでは激しい口論の末に、バックステージでジュリアから強烈なビンタを浴びるなど、現在は完全に険悪な泥沼の抗争へと突入している。

ストーリー上では大きな分岐点を迎えているキアナだが、その一方で、強靭なフィジカルを活かした彼女のアスリートスタイルのプレーは、現地メディアやファンの間で「実力派」として急速に評価され始めている。このバキバキの背筋が証明する通り、彼女のコンディションは間違いなく最高潮だ。ジュリアとの因縁の決着、そして今後のさらなる大化けに期待がかかる。

投稿には約4000件の“いいね”が押される大反響。ファンからは「この世のものとは思えない美しさ」「背筋すげえ」「いつも通り美しいです」「以前も言いましたし、また言います。あなたは頭からつま先まで完璧です」などとコメントが寄せられていた。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved