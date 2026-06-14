■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会 日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）

【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕 ※随時更新

男子400mの決勝が14日に行われ、日本記録保持者の中島佑気ジョセフ（24、富士通）が45秒60で2年ぶり3度目の優勝を果たした。



今年9月に行われる、32年ぶりの日本開催となるアジア大会（9月19日〜10月4日）。その選考会も兼ねる日本選手権。アジア大会派遣設定記録（45秒55）を突破し、今大会で優勝すれば即時内定となる。すでに中島は昨年の東京世界陸上で6位に入り、アジア大会代表に内定している。

男子400m決勝では中島が6レーン、隣の7レーンには予選で歴代5位の44秒98をマークした林申雅（22、筑波大）、8レーンには前回王者の佐藤風雅（30、ミズノ）が入った。出遅れることなくスタートした中島はコーナーを曲がり切ると直線で一気に加速した。別次元のスピードでトップに立ちフィニッシュ。2年ぶり3度目の頂点に輝いた。



【男子400m結果】

1位 中島佑気ジョセフ 45秒60

2位 林申雅 45秒75

3位 佐藤風雅 45秒95

