帰省のために成田発の「LCC」を予約しました。しかし後で気づいたのですが“往復交通費”でなんと8000円！ 羽田からJAL・ANAに乗った方がお得だったのでしょうか？

LCCは航空券代だけ見ると安いが空港アクセス費で差が縮まる

LCCの魅力は、航空券代の安さです。セールや早期予約を使えば、大手航空会社より安い価格で利用することができます。特に一人旅で荷物が少なく、日程を柔軟に選べる人には向いています。

一方で、成田空港は都心や神奈川、埼玉方面から距離があるため、空港までの交通費が高くなりやすいです。往復で8000円かかるなら、その分を航空券代に上乗せして比較する必要があります。たとえば、成田発LCCが片道8000円、往復1万6000円でも、空港交通費が8000円なら合計2万4000円です。

羽田空港は都心から近く、往復交通費が1000円台から数千円で済むこともあります。その場合、羽田発のJALやANAのほうが総額で安くなることがあります。



手荷物や座席指定を足すと大手航空会社との差が小さくなる

LCCでは、航空券代が安い代わりに、サービスが別料金になることがあります。代表的なのが、預け荷物、座席指定、支払い手数料、変更手数料などです。

帰省では、お土産や衣類が増えやすく、行きは機内持ち込みだけで足りても、帰りは荷物が増えることがあります。LCCの機内持ち込みには重量やサイズの制限があり、超えると預け荷物料金が必要になる場合があります。帰省先でお土産を買う予定があるなら、荷物料金も含めて考えたほうがよいでしょう。

一方、JALやANAでは、運賃タイプによって預け荷物が含まれていることが一般的です。座席指定も追加料金なしでできる場合があります。もちろん大手航空会社の航空券は高くなりやすいですが、荷物やサービス込みで考えると、LCCとの差が意外に小さくなることがあります。

また、LCCは便数や時間帯が限られることがあります。早朝便や夜遅い便を選ぶと、空港近くに前泊が必要になったり、タクシーを使ったりして、かえって高くなることもあります。航空券代、空港交通費、荷物料金、移動時間、前泊やタクシーの可能性まで含めて考えることが大切です。



家族連れや荷物が多い帰省では総額と疲れやすさも見る

家族連れや子ども連れ、荷物が多い帰省なら、金額以外の負担も考える必要があります。成田空港までの移動時間が長いと、子どもが疲れたり、乗り換えで荷物の管理が大変になったりすることが考えられます。

また、LCCは遅延や欠航時の振替対応が、大手航空会社と同じとは限りません。便数が少ない路線では、次の便まで時間が空くこともあります。仕事や学校の都合で必ずその日に帰らなければならない場合は、価格だけでなくリスクも見ておきましょう。

もちろんLCCにも大きなメリットがあります。早めに予約し、荷物を少なくし、空港まで安く行ける人なら、大手航空会社より大幅に安く帰省できることがあります。大切なのは、「LCCだから得」「大手だから損」と決めつけず、自分の条件で比較することです。



まとめ

成田発のLCCを予約して、空港までの往復交通費が8000円かかると分かった場合、羽田発のJALやANAのほうがお得になることもあります。ただし、最終的な判断は、航空券代、空港交通費、手荷物料金、座席指定料、移動時間を合計して比べる必要があります。

LCCは、荷物が少なく、日程に余裕があり、空港まで安く行ける人には向いています。一方で、家族連れ、荷物が多い帰省、時間に余裕がない場合は、羽田発の大手航空会社のほうが良い場合もあります。

安い航空券を選ぶことは大切ですが、帰省では移動全体の負担はもちろん、体力や時間の面まで含めて考えると、後悔しにくい選択ができるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー