帰省のために成田発の「LCC」を予約しました。しかし後で気づいたのですが“往復交通費”でなんと8000円！ 羽田からJAL・ANAに乗った方がお得だったのでしょうか？

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帰省の航空券を探していると、成田発のLCCが安く見えることがあります。しかし自宅から成田空港までの往復交通費を見ると、羽田から大手航空会社を使った方がお得だったのでは？と感じる方もいるでしょう。   LCCは安く帰省できる強い味方ですが、条件によっては大手航空会社のほうが満足度や総額で有利になる場合もあります。

LCCは航空券代だけ見ると安いが空港アクセス費で差が縮まる

LCCの魅力は、航空券代の安さです。セールや早期予約を使えば、大手航空会社より安い価格で利用することができます。特に一人旅で荷物が少なく、日程を柔軟に選べる人には向いています。
一方で、成田空港は都心や神奈川、埼玉方面から距離があるため、空港までの交通費が高くなりやすいです。往復で8000円かかるなら、その分を航空券代に上乗せして比較する必要があります。たとえば、成田発LCCが片道8000円、往復1万6000円でも、空港交通費が8000円なら合計2万4000円です。
羽田空港は都心から近く、往復交通費が1000円台から数千円で済むこともあります。その場合、羽田発のJALやANAのほうが総額で安くなることがあります。

手荷物や座席指定を足すと大手航空会社との差が小さくなる

LCCでは、航空券代が安い代わりに、サービスが別料金になることがあります。代表的なのが、預け荷物、座席指定、支払い手数料、変更手数料などです。
帰省では、お土産や衣類が増えやすく、行きは機内持ち込みだけで足りても、帰りは荷物が増えることがあります。LCCの機内持ち込みには重量やサイズの制限があり、超えると預け荷物料金が必要になる場合があります。帰省先でお土産を買う予定があるなら、荷物料金も含めて考えたほうがよいでしょう。
一方、JALやANAでは、運賃タイプによって預け荷物が含まれていることが一般的です。座席指定も追加料金なしでできる場合があります。もちろん大手航空会社の航空券は高くなりやすいですが、荷物やサービス込みで考えると、LCCとの差が意外に小さくなることがあります。
また、LCCは便数や時間帯が限られることがあります。早朝便や夜遅い便を選ぶと、空港近くに前泊が必要になったり、タクシーを使ったりして、かえって高くなることもあります。航空券代、空港交通費、荷物料金、移動時間、前泊やタクシーの可能性まで含めて考えることが大切です。

家族連れや荷物が多い帰省では総額と疲れやすさも見る

家族連れや子ども連れ、荷物が多い帰省なら、金額以外の負担も考える必要があります。成田空港までの移動時間が長いと、子どもが疲れたり、乗り換えで荷物の管理が大変になったりすることが考えられます。
また、LCCは遅延や欠航時の振替対応が、大手航空会社と同じとは限りません。便数が少ない路線では、次の便まで時間が空くこともあります。仕事や学校の都合で必ずその日に帰らなければならない場合は、価格だけでなくリスクも見ておきましょう。
もちろんLCCにも大きなメリットがあります。早めに予約し、荷物を少なくし、空港まで安く行ける人なら、大手航空会社より大幅に安く帰省できることがあります。大切なのは、「LCCだから得」「大手だから損」と決めつけず、自分の条件で比較することです。

まとめ

成田発のLCCを予約して、空港までの往復交通費が8000円かかると分かった場合、羽田発のJALやANAのほうがお得になることもあります。ただし、最終的な判断は、航空券代、空港交通費、手荷物料金、座席指定料、移動時間を合計して比べる必要があります。
LCCは、荷物が少なく、日程に余裕があり、空港まで安く行ける人には向いています。一方で、家族連れ、荷物が多い帰省、時間に余裕がない場合は、羽田発の大手航空会社のほうが良い場合もあります。
安い航空券を選ぶことは大切ですが、帰省では移動全体の負担はもちろん、体力や時間の面まで含めて考えると、後悔しにくい選択ができるでしょう。
執筆者：FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー