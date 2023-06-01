Mrs. GREEN APPLE・大森元貴「明日も我々はレコーディング」 MAJ最優秀アーティスト賞2連覇も「粛々と」
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyが13日、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催され、Mrs. GREEN APPLEが主要6部門のひとつである最優秀アーティスト賞を受賞。2年連続で同賞に輝いた。
【写真多数】レカペに和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE
授賞式後の囲み取材に出席した大森元貴は、「やっぱり音楽はボーダレスですごくグローバルなものだと思うんです」と語り、「胸を張ってちゃんと鳴らし続けてきたものが、こうやって認めてもらえるというか、報われる日があって、すごくうれしいなというのと同時に、ここから先ももっと頑張っていきたい」と喜びを明かした。
また今後については、「ちょうど今アルバム制作もしていて、明日も我々はレコーディングですので、粛々と、浮き足立たずに制作していけたらなというのは変わらず思います」とコメント。受賞後も変わらぬ姿勢で音楽制作に向き合う考えを示した。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。
【写真多数】レカペに和装スタイルで登場したMrs. GREEN APPLE
授賞式後の囲み取材に出席した大森元貴は、「やっぱり音楽はボーダレスですごくグローバルなものだと思うんです」と語り、「胸を張ってちゃんと鳴らし続けてきたものが、こうやって認めてもらえるというか、報われる日があって、すごくうれしいなというのと同時に、ここから先ももっと頑張っていきたい」と喜びを明かした。
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』では、4月30日に各部門のノミネート作品・アーティストを発表。ノミネート作品・アーティストの中から、音楽関係者約5000人による投票で各賞の最優秀作品・アーティストが決定した。
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会が主催する国際音楽賞。音楽業界の主要5団体が垣根を越えて設立し、「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトに掲げる。昨年京都で初開催された。