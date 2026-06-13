女優の巴ひかりが8日、自身のインスタグラムを更新し、人気格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズの春麗（チュンリー）のコスプレ姿を披露した。



【写真】脚ピーン！ぴったり衣装が似合いすぎ 巴ひかりの大人コスプレ

「ストリートファイターZERO3 もっと脚鍛えないとまだまだだね」とコメント。春麗といえばチャイナドレス風のコスチュームのイメージが強いが、「ZERO3」では上半身はチャイナドレス風だが、下半身はスパッツのみというスタイルだ。



百裂脚、スピニングバードキックなど強烈な脚技を繰り出す春麗だけに、ゲームの中では太ももからお尻にかけての筋肉がモリモリ。168センチと比較的長身で、美脚ぶりでは負けていない巴だが、さすがに筋肉ではかなわないようだ。



ただ、脚をきれいに伸ばした姿勢に、フォロワーは「めっちゃポージングが決まってる!!リアル春麗」「やっぱ似合って美足も鍛えて綺麗っ!!!」と盛り上がっていた。巴はインスタにコスプレショットを投稿。絶対領域を見せたミニスカのスーパーガール、キューティーハニー、セーラームーンなどをイメージした姿を披露している。



（よろず～ニュース編集部）