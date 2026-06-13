7月6日よりテレ東系で放送がスタートする内田理央主演ドラマ『夫を殺したはずなのに』の追加キャストとして、箭内夢菜、曽田陵介、小林亮太、丹生明里、紺野まひる、山下容莉枝の出演が発表された。

参考：内田理央、タイムリープ復讐サスペンス『夫を殺したはずなのに』で主演 渡邊圭祐が夫役に

本作は、CLLENNとテレ東が初の共同制作に挑んだ、LINEマンガで先行配信中の赤石真菜による完全オリジナル縦読み漫画を実写化するタイムリープ復讐サスペンス。2024年7月に同枠にて放送され、テレ東ドラマ史上最高の見逃し配信総再生数3,500万回を記録した『夫の家庭を壊すまで』に続いて、赤石とテレ東が再びタッグを組む。

メイン監督を務めるのは、映画『ある閉ざされた雪の山荘で』などの飯塚健。シリーズ構成は、『あなたがしてくれなくても』（フジテレビ系）の脚本を手がけた市川貴幸が担当する。

料理上手な妻・莉乃と優しい夫・慶太。幸せな日々を送る夫婦だったが、結婚記念日の夜、莉乃の元に届いた一本の生配信動画によって、その日常は崩壊する。画面の中で覆面を被り、見知らぬ女と絡み合う夫……。裏切りを知った莉乃は、密会現場へ乗り込み、怒りに任せて夫・慶太をメッタ刺しにする。しかし、愛人・エレナの返り討ちに遭い、莉乃も命を落としてしまう。次に目が覚めると「夫の不倫が発覚した日」に戻っていた。夫と愛人に復讐するために、ありとあらゆる方法を駆使するも、その度に命を落とし、また過去に巻き戻ってしまう。なぜ巻き戻るのか。自分の“復讐”が間違っていたのか。繰り返される “死のループ”の中で、莉乃はやがて衝撃の真実へと辿り着く。

主人公・本庄莉乃役を内田、一見、妻・莉乃を一途に愛する心優しいサラリーマンでありながら、毎週金曜日に愛人と不貞行為の生配信をしている莉乃の夫・本庄慶太を、渡邊圭祐がそれぞれ演じる。なお、内田と渡邊は本作が初共演となる。

新たに出演が発表されたのは、タイムリープの鍵を握る登場人物たち。

普段は清掃員として働き地味な生活を送っているが、毎週金曜日にはアダルト配信サイトで生配信を行う慶太の不倫相手・菊池エレナ役は、『ゆるキャン△』シリーズ（テレ東系）などの箭内が務める。

さらに、莉乃（内田理央）が働く児童養護施設を手伝う大学生・波多野樹役に、SNSでの発信をきっかけにデビューし、現在放送中の『コンビニ兄弟 テンダネス門司港こがね村店』（NHK総合）にも出演している曽田が決定した。

また、慶太（渡邊圭祐）の同僚・遠藤誠役をミュージカル『ブラッド・ブラザーズ』や『フランケンシュタイン』で主演を務めた小林、慶太の後輩・笹部琴子役を2025年1月に日向坂46を卒業した丹生、莉乃の母親代わりである児童養護施設の館長・長谷川文枝役を現在放送中の『惡の華』（テレ東系）にも出演している紺野が演じる。

そして、慶太の母で莉乃の義母・本庄真由美役で『週末旅の極意3』（テレ東系）などの山下が出演する。

あわせて、本作のメインビジュアルも公開。夫と愛人へ復讐するたびにタイムリープしてしまう主人公・莉乃と、何度も莉乃に殺されてしまう夫・慶太が大きく写し出され、莉乃の後ろに浮かぶ“残像”と、慶太の周りに広がる鮮やかな“ピンクの血”が、不条理な世界観を表現している。

コメント箭内夢菜（菊池エレナ役）菊池エレナ役を演じさせていただきます箭内夢菜です。お話をいただいた際、まずインパクトのあるタイトルから、どんな世界なのだろうとワクワクする気持ちと、でも少しビクビクするような…そんな感情でした。菊池エレナという役は、自分にとって新たな挑戦となる部分も多く、日々試行錯誤しながら撮影に挑んでいます。視聴者の皆さまがこの世界に引き込まれるような作品を、素晴らしいキャスト・スタッフの皆さまと共にお届けできるよう精一杯努めます。ぜひ放送を楽しみにしていてください。

曽田陵介（波多野樹役）今回、波多野樹役を演じさせていただきます。台本を読んでみて、新しい復讐劇の形だなと、続きが気になり、どんどんページをめくっていました。僕が演じる樹は、掴めないところもあるのですが、徐々に明らかになっていくと思うので、考察しながら楽しんでいただければ幸いです。放送までぜひお楽しみに！

小林亮太（遠藤誠役）本庄慶太の同僚、遠藤誠を演じさせていただきます。〇〇もの、と呼ばれるようなテーマがいくつも折り重なる本作、物語はどうなっていくのか、台本を読んでいても気になって仕方ないです。衣装合わせの段階から、いいやつ、という言葉をたくさん耳にしました。いいやつ!目指します！ 僕自身にとっては、10代の頃にお世話になった飯塚監督を始め、嬉しい再会や出会いが多い現場です。のびのびと遠藤を演じていけたらと思います。是非放送を楽しみにしてください！

丹生明里（笹部琴子役）笹部琴子役の丹生明里です。琴子は、本庄慶太の会社の同僚で後輩ではあるものの、物怖じせず自分をしっかり持っているタイプ。そして後輩力が高く、演じていて私もこうなりたい！ 近くにいてほしいと思います（笑） 遠藤さん含めとても仲良い関係で、この物語の中でもホッと癒やされるような関係性をお届けできるのではないかなと思っております！ ぜひ注目して見てくださると嬉しいです。ドラマ『夫を殺したはずなのに』お楽しみに！

紺野まひる（長谷川文枝役）不倫、復讐、タイムリープ、そしてサスペンス。これほど多くの要素が詰まった作品に携われることに、今からワクワクしています。台本はまさに「ノンストップ」で読み進めてしまうほどの面白さです。私が演じる文枝は、莉乃の母親代わりです。画面を通して2人の絆をリアルに感じていただけるよう、役に寄り添って演じたいと思います。

山下容莉枝（本庄真由美役）台本読みました。このドラマはとても面白そうです。何度も何度も、どうしても、戻りたくない朝に「タイムリープ」してしまう。ちなみに、私はきのう、歯医者さんで、2時間も治療をしてもらったのですが、昨日の朝には、絶対にもどりたくないです！ でも、他人の不幸は見たくなるもので…うふふ。不倫、復讐、サスペンス、タイムリープ、次々おこります。キャストさん、スタッフのみなさまと一緒に観てくださる方に、喜んでいただけるよう、猛暑より熱い気持ちで夏の撮影、がんばります。どうぞおたのしみに。（文＝リアルサウンド編集部）