ラーメン好き同士で結婚したAさんの家族には子どもが3人います。子どもたちは3人とも小学生で、時にはAさんやその妻よりも多く食事を食べることがあるほどです。そのため、外食した際の費用はファミレスであってもかなり高額になってしまい、最近では外食の頻度を減らしていました。



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大好きなラーメンが自由に食べられないことにストレスを感じていたAさんは、それを2人の子どもを養う同僚に相談しました。すると同僚は「一蘭だったら子ども料金無料になるよ」と耳を疑いたくなるようなことを言います。



さっそく調べてみると、アプリ会員向けサービスとして、大人1名につき小学6年生以下の子ども5名まで無料でお子様ラーメンを提供しています。またSNSでは「3人家族より4人家族の方が恩恵が大きい」「子だくさん家庭には神すぎる」と話題を集めていました。サービス内容に驚きつつもAさんは「これは期間限定とかじゃないのか？何故こんなことを続けられるんだ？このお子様ラーメンとはどんなものなのか？」とさまざまな疑問を抱きます。



そこでAさんが抱いた疑問について、一蘭の広報担当者に話を聞きました。



子どもが多いほどお得になる、異例のサービス

ーこのサービスを始めた背景にはどのような想いがあるのでしょうか。



一蘭では、すべてのお客様に最高の状態でラーメンをご提供し、心ゆくまで味わっていただきたいと考えております。



親子連れでご来店くださった際、お子様にラーメンを取り分ける姿をよく目にすることがありました。



取り分けている間に親御様のラーメンもお子様のラーメンも、麺やスープの状態が変化し、最高の状態でお召し上がりいただけない場合もあるのではないかと考え、このサービスを導入しています。



それぞれのお好みの味を、それぞれのどんぶりで味わっていただき、最も食べ頃の状態でお召し上がりいただきたいという想いがございます。



ーお子様ラーメンでも、自分の好みを選べる仕組みになっているのでしょうか？



味の観点から味の濃さ、こってり度、秘伝のたれは選択できませんが、味の好みや自分で選ぶ楽しさを少しでも感じていただけるよう、にんにくとチャーシュー、ねぎを選べるようにしています。お子様用オーダー用紙にはにんにくなどのイラストを入れ、楽しみながら丸をつけられるようにしています。



ーサービスを利用したご家族からの反響はいかがでしょうか？



実際に店舗でお子様が嬉しそうにラーメンを召し上がっている姿を見て、自分専用に作ってもらったラーメンは、お子様にとって特別なものとして感じられていることを実感しております。



親御様からは「食べることにあまり興味がない我が子がここまで食べてくれることは初めて」「昔から一蘭が好きだったけど子どもが生まれてから来られずにいた。子どもも喜んでくれたし、自分もラーメンを楽しめた」といった声も多くいただいております。



本サービスを導入する前からお子様用の食器類をご用意していたのですが、サービス導入後は「子ども用フォークをください」と声をかけられることも増え、より多くの方にお子様連れで楽しんでいただいていると感じております。



◆一蘭（いちらん） 天然とんこつラーメン専門店

福岡県に本社を置き、「天然とんこつラーメン」を専門に国内外で店舗を展開している。お子様ラーメン無料サービスはアプリ会員「麺バー」限定特典。



（まいどなニュース特約・長澤 芳子）