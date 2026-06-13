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YouTubeチャンネル「めしコイズミ」が「【ルウ1個で1人前】栃尾あぶらげで！極じゅわカレーきつねうどん。」と題した動画を公開しました。同チャンネルの人気企画である「ルウ1個で1人前」シリーズの最新作で、余りがちなカレールウ1個を使った、手軽で満足感のある一品を紹介しています。



動画では、新潟県名物の巨大な「栃尾のあぶらげ」を主役に抜擢。1人前で半分にカットした特大の油揚げを、水とめんつゆベースのつゆに入れ、弱火から中火で5～6分煮込んで出汁をたっぷりと吸わせます。この際、油揚げが崩れないように「なるべく優しく扱う」のが調理のポイントです。途中で長ネギを加え、一度火を止めてから辛口のカレールウを1個溶かし入れます。



その後、弱火でさらに3分ほど煮詰めると、つゆに程よいとろみがつき、油揚げにもカレーの風味がしっかり染み込みます。その間に電子レンジで加熱した冷凍うどんを器に盛り、熱々のカレーつゆと巨大な油揚げをのせ、小ネギとかまぼこを添えれば完成です。



箸で持ち上げると「ぶるん、ぶるん！」と震えるほど出汁を吸った油揚げは、「うどんは脇役!!」と表現されるほどの圧倒的な存在感を放ちます。カレールウ1個で手軽に作れる極上の味わいを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人前）

・水 400cc

・砂糖 小さじ1

・めんつゆ（4倍濃縮） 大さじ1（3倍の場合は大さじ1と1/3）

・栃尾のあぶらげ 1/2枚

・長ネギ 適量

・カレールウ（辛口） 1個

・冷凍うどん 1玉

・小ネギ、かまぼこ お好みで

・水溶き片栗粉 お好みで



［作り方］

1. 鍋に水、砂糖、めんつゆを入れて軽く混ぜる。揚げが水を吸うため水は多め（400cc）にする。

2. 栃尾のあぶらげを半分にカットし、鍋に入れる。

3. 弱火から中火で、たまに押さえたり優しく裏返したりしながら、味が染み込むまで5～6分ほど煮る。

4. 途中で斜め切りにした長ネギを加えて軽く煮る。

5. 一度火を止め、カレールウを1個入れて完全に溶かす。

6. 再び火をつけ、弱火で3分ほど煮詰める。とろみが足りない場合はお好みで水溶き片栗粉を加える。

7. 煮詰めている間に、冷凍うどんを商品記載の通りに電子レンジで加熱する。

8. 加熱したうどんを器に入れて軽くほぐし、鍋のカレーつゆをかけてサッと合わせる。

9. 煮込んだ栃尾のあぶらげを上にのせ、お好みで小ネギとかまぼこをトッピングして完成。