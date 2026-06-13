「1個でもしっかり満足感あり◎」【コストコ】シェアして食べたい「大容量おやつ」

【コストコ】で何を買おうか迷ったときには、コストコマニアのInstagram投稿をチェックしてみて。今回は、「コストコお買い得情報を発信！」という@costco_hackerさんがおすすめしている、「大容量おやつ」に注目。どれも、コストコが製造しているベーカリー商品なので、できたての味が楽しめそうなところもポイント。@costco_hackerさんによるアレンジ術もあわせて、ご紹介します！

クオリティ高めの大容量ベーカリー

@costco_hackerさんが「食べてみると想像以上に本格派」と、コメントしている「フランスあんぱん 9個入」。しっかり食感のフランスパン生地で、粒あんを包んだあんぱんです。@costco_hackerさんによると、「甘さ控えめ」「あんこ好きにはたまらない味わい」なのだそう。9個入りなので、家族や友人と一緒に、楽しいおやつタイムを楽しめそう。

ちょっとひと手間でよりおいしく！

そのまま食べてももちろんおいしいのですが、@costco_hackerさんは「おすすめはトースターで2～3分」とコメント。「外はサクッ、中はふわっとして、香ばしさがぐっとアップします」とのこと。さらに、半分にカットして軽く焼いてからバターを挟めば「あんバター」の完成。カロリーはアップしそうですが、その分、疲れている時のおやつにぴったりかも。

満足度高め大容量ワッフル！

朝ごはんにもおやつにもなるベーカリーを探している人にぴったりなのが、こちらの「ベルギーバターワッフル 8個入」。@costco_hackerさんが「これはかなり好き」と、おすすめしているスイーツ系ベーカリーです。やや大きめサイズが8個入で、@costco_hackerさんいわく「1個でもしっかり満足感あり」とのこと。食べやすいワッフルは、忙しい朝ごはんにも重宝しそうです。

おうちで手軽に焼きたて感

@costco_hackerさんが「いちばんおいしい食べ方」とコメントを添えているのは、トースターで2～3分温める方法。「バターの香りもぐっと強くなります」「これは温めたほうが断然好き」とのこと。さらにこちらのInstagram投稿では、ヨーグルトとベリーをあわせたスイーツ系のアレンジ、ベーコンとチーズをのせて焼いた食事系のアレンジを紹介。自分だけのアレンジを考えて、おうちカフェタイムを楽しむのもいいかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A