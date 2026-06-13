13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.0ポイント高の3940.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4049.08ポイント ボリンジャーバンド3σ

3998.45ポイント ボリンジャーバンド2σ

3947.81ポイント ボリンジャーバンド1σ

3940.50ポイント 13日夜間取引終値

3897.18ポイント 25日移動平均

3891.25ポイント 一目均衡表・転換線

3890.00ポイント 一目均衡表・基準線

3881.96ポイント 12日TOPIX現物終値

3880.10ポイント 5日移動平均

3846.55ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3795.91ポイント ボリンジャーバンド2σ

3770.95ポイント 75日移動平均

3745.28ポイント ボリンジャーバンド3σ

3723.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

3511.49ポイント 200日移動平均



株探ニュース