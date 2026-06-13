　13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.0ポイント高の3940.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4049.08ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3998.45ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3947.81ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3940.50ポイント　　13日夜間取引終値
3897.18ポイント　　25日移動平均
3891.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3890.00ポイント　　一目均衡表・基準線
3881.96ポイント　　12日TOPIX現物終値
3880.10ポイント　　5日移動平均
3846.55ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3795.91ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3770.95ポイント　　75日移動平均
3745.28ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3723.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3511.49ポイント　　200日移動平均

株探ニュース