TOPIX先物テクニカルポイント（13日夜間取引終了時点）
13日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.0ポイント高の3940.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4049.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
3998.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
3947.81ポイント ボリンジャーバンド1σ
3940.50ポイント 13日夜間取引終値
3897.18ポイント 25日移動平均
3891.25ポイント 一目均衡表・転換線
3890.00ポイント 一目均衡表・基準線
3881.96ポイント 12日TOPIX現物終値
3880.10ポイント 5日移動平均
3846.55ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3795.91ポイント ボリンジャーバンド2σ
3770.95ポイント 75日移動平均
3745.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
3723.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3511.49ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4049.08ポイント ボリンジャーバンド3σ
3998.45ポイント ボリンジャーバンド2σ
3947.81ポイント ボリンジャーバンド1σ
3940.50ポイント 13日夜間取引終値
3897.18ポイント 25日移動平均
3891.25ポイント 一目均衡表・転換線
3890.00ポイント 一目均衡表・基準線
3881.96ポイント 12日TOPIX現物終値
3880.10ポイント 5日移動平均
3846.55ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3795.91ポイント ボリンジャーバンド2σ
3770.95ポイント 75日移動平均
3745.28ポイント ボリンジャーバンド3σ
3723.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3511.49ポイント 200日移動平均
株探ニュース