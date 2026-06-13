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　国際自動車連盟（FIA）は12日、F1第6戦モナコGP（7日決勝）でアルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）が受けた2つのタイムペナルティーを取り消すと発表した。3番手でフィニッシュしたガスリーは計10秒のペナルティーにより7位に降格となっていたものの、取り消しにより3位が復活し、今季初の表彰台確保となった。

　モナコGPではピットレーンでの速度超過が続出。ガスリーも2件の違反があったとされたが、アルピーヌは証拠を提出して再審査を請求した。請求は認められ、速度を計測するために使用されていた距離のデータが不正確だったことが判明。ガスリーは違反ではないと裁定された。

　ガスリーの表彰台は24年ブラジルGP以来。ガスリーの3位復活により、レッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）は3位から4位となった。

　▽モナコGP決勝順位

(１)アントネッリ（メルセデス）

(２)ハミルトン（フェラーリ）

(３)ガスリー（アルピーヌ）

(４)ハジャー（レッドブル）

(５)ピアストリ（マクラーレン）

(６)ローソン（レーシングブルズ）

(７)リンドブラッド（レーシングブルズ）

(８)アルボン（ウィリアムズ）

(９)オコン（ハース）

(10)アロンソ（アストンマーチン）

(11)ボルトレート（アウディ）

(12)ラッセル（メルセデス）

(13)ヒュルケンベルク（アウディ）

(14)コラピント（アルピーヌ）

(15)ペレス（キャデラック）

リタイア　サインツ（ウィリアムズ）

リタイア　ルクレール（フェラーリ）

リタイア　ストロール（アストンマーチン）

リタイア　ノリス（マクラーレン）

リタイア　ベアマン（ハース）

リタイア　ボッタス（キャデラック）

リタイア　フェルスタッペン（レッドブル）