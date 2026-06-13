【F1】ガスリーのモナコGP3位が“復活” 再審請求認められタイムペナルティーが取り消しに
国際自動車連盟（FIA）は12日、F1第6戦モナコGP（7日決勝）でアルピーヌのピエール・ガスリー（フランス）が受けた2つのタイムペナルティーを取り消すと発表した。3番手でフィニッシュしたガスリーは計10秒のペナルティーにより7位に降格となっていたものの、取り消しにより3位が復活し、今季初の表彰台確保となった。
モナコGPではピットレーンでの速度超過が続出。ガスリーも2件の違反があったとされたが、アルピーヌは証拠を提出して再審査を請求した。請求は認められ、速度を計測するために使用されていた距離のデータが不正確だったことが判明。ガスリーは違反ではないと裁定された。
ガスリーの表彰台は24年ブラジルGP以来。ガスリーの3位復活により、レッドブルのアイザック・ハジャー（フランス）は3位から4位となった。
▽モナコGP決勝順位
(１)アントネッリ（メルセデス）
(２)ハミルトン（フェラーリ）
(３)ガスリー（アルピーヌ）
(４)ハジャー（レッドブル）
(５)ピアストリ（マクラーレン）
(６)ローソン（レーシングブルズ）
(７)リンドブラッド（レーシングブルズ）
(８)アルボン（ウィリアムズ）
(９)オコン（ハース）
(10)アロンソ（アストンマーチン）
(11)ボルトレート（アウディ）
(12)ラッセル（メルセデス）
(13)ヒュルケンベルク（アウディ）
(14)コラピント（アルピーヌ）
(15)ペレス（キャデラック）
リタイア サインツ（ウィリアムズ）
リタイア ルクレール（フェラーリ）
リタイア ストロール（アストンマーチン）
リタイア ノリス（マクラーレン）
リタイア ベアマン（ハース）
リタイア ボッタス（キャデラック）
リタイア フェルスタッペン（レッドブル）