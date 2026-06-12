「呪術廻戦」×羽田エアポートガーデンコラボイベント、限定グッズ＆メニュー公開
【女子旅プレス＝2026/06/12】アニメ『呪術廻戦』5周年のコラボイベントが、羽田空港第3ターミナル直結の複合型商業施設・羽田エアポートガーデンで、2026年7月3日（金）〜8月2日（日）まで開催。「空港」をテーマにした新規描き下ろしイラストのオリジナルグッズのポップアップストアや、コラボ限定メニュー、特別展示、グッズ付き温泉施設利用券など多岐にわたって展開される。
【写真】『呪術廻戦』×羽田エアポートガーデンコラボ一覧
1Fのグランドホワイエでは、期間限定のポップアップストアおよびキッチンカーが登場。制服姿の主要キャラクターたちの描き下ろしイラストを使用したアクリルフォトプロップス、ブロマイドセット、ラゲッジタグ、キャリーオンバッグ、ランダム形式の缶バッジ、アクスタなどのオリジナルグッズがラインナップする。1会計3,000円（税込）購入ごとに、全10種のクラフトステッカーをランダムで1枚プレゼント。一部の日時（7月3日〜5日、7月18日〜20日の10:00〜16:00）は混雑緩和のため入場制限を行う。
同フロアの期間限定キッチンカーでは、コースター付きの限定コラボドリンクを提供する。さらに、羽田エアポートガーデン内の6店舗でもコラボ限定メニューを展開。対象5店舗（杉養蜂園、京都 茶寮翠泉、東京焼肉平城苑、紅金、麺屋 優光）はスクエアコースター全11種（ミニキャラ）、「お食事処 泉天空」はスクエアコースター全5種（等身）がそれぞれ特典となる。
コラボ期間中、館内の各所に、キャラクターパネルや迫力ある大型デジタルサイネージなど、特別なフォトスポットが出現。加えて施設内の温泉「泉天空の湯 羽田空港」では、「ロッカーキー風キーホルダー付き温浴ご利用券」が登場。滑走路の向こうに広がる空を感じながら、作品の世界観に浸りつつ癒やしの時間を過ごすことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
開催期間：2026年7月3日（金）〜8月2日（日）
開催場所：羽田エアポートガーデン
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◆新規描き下ろしグッズが集結するポップアップストア
1Fのグランドホワイエでは、期間限定のポップアップストアおよびキッチンカーが登場。制服姿の主要キャラクターたちの描き下ろしイラストを使用したアクリルフォトプロップス、ブロマイドセット、ラゲッジタグ、キャリーオンバッグ、ランダム形式の缶バッジ、アクスタなどのオリジナルグッズがラインナップする。1会計3,000円（税込）購入ごとに、全10種のクラフトステッカーをランダムで1枚プレゼント。一部の日時（7月3日〜5日、7月18日〜20日の10:00〜16:00）は混雑緩和のため入場制限を行う。
同フロアの期間限定キッチンカーでは、コースター付きの限定コラボドリンクを提供する。さらに、羽田エアポートガーデン内の6店舗でもコラボ限定メニューを展開。対象5店舗（杉養蜂園、京都 茶寮翠泉、東京焼肉平城苑、紅金、麺屋 優光）はスクエアコースター全11種（ミニキャラ）、「お食事処 泉天空」はスクエアコースター全5種（等身）がそれぞれ特典となる。
◆温泉コラボや限定フォトスポットも充実
コラボ期間中、館内の各所に、キャラクターパネルや迫力ある大型デジタルサイネージなど、特別なフォトスポットが出現。加えて施設内の温泉「泉天空の湯 羽田空港」では、「ロッカーキー風キーホルダー付き温浴ご利用券」が登場。滑走路の向こうに広がる空を感じながら、作品の世界観に浸りつつ癒やしの時間を過ごすことができる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■アニメ「呪術廻戦」5周年×羽田エアポートガーデン コラボイベント
開催期間：2026年7月3日（金）〜8月2日（日）
開催場所：羽田エアポートガーデン
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