2000年代に「レモンガス」や「アクアクララ」のCMでラップを披露し“ラップ娘”としてブレイクした小島あやめ（30）が17日、Instagramを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告し、当時のポーズで撮影した最新ショットを披露した。

【映像】“ラップ娘”小島あやめの最新ショット（複数カット）

フジテレビ系バラエティ番組「めちゃ×2イケてるッ!」でも、夏のイベントを宣伝するラップを披露し注目された小島。ダンサーとしても実力を発揮しており、2017年3月30日に更新したInstagramでは、日本全国の大学生が集まるストリートダンス選手権で優勝したことを報告していた。

30歳になったことを報告

6月17日は、前日に30歳の誕生日を迎えたことを報告し、「あまり変わらぬ中身と見た目ですが（いいのか？）健康にはより気をつけ始めつつ、まだまだいろいろと頑張りたいです」と抱負をつづった。当時を思わせる“ラップ娘”の衣装を着た最新ショットに、ファンからは「もう30になったのか」「あなたをみて過ごしていたのがそんな前だとは」「いまでもレモンガスの衝撃を忘れていません」などのコメントが寄せられている。

（『ABEMA NEWS』より）