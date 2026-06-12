「女子ゴルフ・宮里藍サントリー・レディース・第２日」（１２日、六甲国際ＧＣ＝パー７２）

２アンダー、４１位から出た荒木優奈（２０）＝Ｓｋｙ＝が出だし（１０番）からの５連続を含む８バーディー、ノーボギーの６４で回り、通算１０アンダーでホールアウト。午前組終了時点で首位と２打差の２位と大きく順位を上げた。

１０番で２０ヤードの３打目を直接放り込んで波に乗ると、１１番は５メートル、１２番は３メートルなど、次々とパットが決まり「気づいたらたくさん取れてた」というバーディーラッシュ。

２週前のリゾートトラストレディース第４ラウンドでも６連続をマークしており「どうせなら７（連続）いきたい」と１５番も２メートルにつけたが、ここは２パット。「一番近いのを外して、最悪〜」とほおを膨らませた。

それでも自己ベストにあと１打と迫る６４。全米女子オープン帰りで「コンディションがよくないので、予選を通過できれば土、日曜で頑張ろうかな」という緩いアプローチがプラスに働いた。

今大会のアンバサダー・宮里藍さんとは、アマチュア時代に直接指導を受けた経験があり「『神』です。追いつけない存在」と、大尊敬。好位置につけただけに、決勝ラウンドでは「藍さんの前で、いいプレーをしたい」とここからは気合い満点で２勝目を取りに行く。