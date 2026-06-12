喜矢武豊、命知らずな発言 『日本統一』コンビの本宮泰風＆山口祥行を「かわいい」
ゴールデンボンバーの喜矢武豊、俳優の山口祥行が12日、都内で行われた『日本統一』シリーズのスピンオフ・『山崎一門』の劇場版第二弾『劇場版 山崎一門II〜日本統一〜』の公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】さわやか！笑顔で手を振る川崎健太
本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦（通称：テル／喜矢武）がメインで描かれ、レギュラーメンバーに加えゲストとして、木村祐一や福田転球、吉川友やどくさいスイッチ企画などが出演する。
『日本統一』に参加して約4年。主演作が公開となった喜矢武は心境を問われ「売上的なプレッシャーがある。『氷室蓮司』、『田村悠人』に続く（スピンオフな）ので。『翁長照邦』じゃなかったのが残念ですけど」と話した。撮影時にプレッシャーはなかったのか、という質問が。喜矢武は「いつも通りの『山崎一門』。いつもより、ちょっと出番が多くてラッキーぐらいの感じだった。そこまでのプレッシャーはなかった。昔はトップ2が怖かった」と氷室蓮司役の本宮泰風、田村悠人役の山口について言及。山口は「今日は泰風がいないから生き生きしているのか」と悪い笑顔で話しかけ、喜矢武は「そんなことはないです！」と大慌て。フォローのつもりか「今はお2人はかわいいなと思う」と喜矢武は命知らずな発言をしていた。
舞台あいさつには、川崎健太（※崎＝たつ崎）、本田広登、辻裕之監督、MCとして中澤達也が参加した。
【写真】さわやか！笑顔で手を振る川崎健太
本作は、シリーズ累計90作を超える人気任侠シリーズ『日本統一』スピンオフ作品「山崎一門」シリーズ劇場版第2弾。シリーズの人気キャラクター集団“山崎一門”のメンバー・翁長照邦（通称：テル／喜矢武）がメインで描かれ、レギュラーメンバーに加えゲストとして、木村祐一や福田転球、吉川友やどくさいスイッチ企画などが出演する。
舞台あいさつには、川崎健太（※崎＝たつ崎）、本田広登、辻裕之監督、MCとして中澤達也が参加した。