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照明ブランドのLeproは、デスクライト「Lepro デスクライト」を30％オフの2,379円（税込）で販売しています。

Lepro デスクライト led 目に優しい DCアダプター付き 電気スタンド 800lm超高輝度 卓上ライト おしゃれ テーブルライト【5段階色温度・明るさ/調光調色/タッチセンサー操作/多角度調整/コンセント付き】 人気 省エネ 学習机 台灯 勉強 机 明るい ブックライト 読書灯 (ホワイト) Lepro \2,379 （2026/06/11 14:24時点 | Amazon調べ） Amazon 楽天市場 ポチップ ポチップ

多重影を抑えた目に優しい光で、毎日の学習やテレワークを快適にサポート

↑Leproの「Lepro デスクライト」。

Lepro デスクライトは、机の上の広い範囲を均一に照らしてくれる折りたたみ式のLEDデスクライト。平面発光デザインを採用することで、手元の多重影や光のムラを抑え、目の負担を軽減してくれます。

最大800ルーメンの明るさで、勉強や読書に必要な照度を定めた「JIS規格AA形相当」の基準を満たしています。また、使い勝手を高める機能として、本体のタッチセンサーで直感的に操作できる「5段階の調光・調色機能」を搭載。就寝前のリラックスタイムには温かみのある「電球色」、PC作業時には画面の反射を抑える「昼白色」など、シーンに合わせて自分好みの光にカスタマイズできます。

在宅ワークや子どもの学習用など、日々の作業環境を快適に整えてくれる実用的なアイテム。お買い得なこのタイミングに、ぜひチェックしてみてください。

デスクライトをオトクに買うなら今がチャンス！

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