「サッカー選手になった方がいいレベル」ドジャース、選手のリフティング姿を披露「凄すぎるだろwww」
ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは6月12日に投稿を更新。選手たちがサッカーボールでリフティングを楽しむ動画を公開しました。
【動画】選手たちのリフティング姿
ネット上では「ドライヤーもめっちゃ上手いけど、パヘス凄すぎるだろwww」「微笑ましいがなんか怪我しそうで怖い」「これはスポーツの垣根を超えた企画」「朗希が可愛いわな」「由伸投手の最後の足ピーンがかわいいです」「ムーキーが意外だった、なんでも出来そうなのに！」「サッカー選手になった方がいいレベルのうまいやついるやん」などの声が上がっています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【動画】選手たちのリフティング姿
「これはスポーツの垣根を超えた企画」同アカウントは「ワールドカップが今日開幕、選手たちも準備万端です」とつづり、動画を1本載せています。ユニフォーム姿の選手たちが室内の廊下で、リフティングをする姿です。佐々木朗希選手や山本由伸選手らが登場しています。アンディ・パヘス選手は最多の83回を記録しました。
開幕したサッカーW杯12日に開幕した2026年のFIFAワールドカップ（サッカーW杯）。初戦はメキシコが南アフリカを2対0で下しました。今後の試合も楽しみですね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)