Aぇ! groupら主演『おそ松さん』に伝説の“長男” Snow Man向井康二が参戦！ 新・旧おそ松まさかの共演
Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』に、前作『おそ松さん』で長男・おそ松役を演じたSnow Man・向井康二が「旧・おそ松」として登場することが発表された。
【写真】Snow Manバージョンのおそ松さんたち
本作は、赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とする実写映画第2弾。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディーセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
前作で長男・おそ松役を演じていた向井は、“かつておそ松として生きた男”「旧・おそ松」役として登場。本作の六つ子たちと同じく関西出身で、お互いデビュー前から共にせっさ琢磨してきた仲間とあって、息の合った共演シーンを披露する。
前作の衣装に身を包み現場に現れた向井。「オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！ 1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね」と久しぶりのおそ松さんを演じることへの喜びを爆発させた。
また、今回、主演を務めるAぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉ら後輩たちが六つ子を演じるということで「みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います」と太鼓判。さらに、「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！」と応援コメントを寄せている。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、本日6月12日より全国公開。
※向井康二のコメント全文は以下の通り。
【旧・おそ松役 向井康二(Snow Man) コメント全文】
オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！
1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね。3年ぶりくらいかな？体は感覚を覚えていて、スッと入れました。ただ、カツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど（笑）。今回、新・6つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので、大人数で実写をやる難しさもわかる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！
【写真】Snow Manバージョンのおそ松さんたち
本作は、赤塚不二夫のギャグ漫画『おそ松くん』を原作とする実写映画第2弾。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディーセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
前作の衣装に身を包み現場に現れた向井。「オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！ 1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね」と久しぶりのおそ松さんを演じることへの喜びを爆発させた。
また、今回、主演を務めるAぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉ら後輩たちが六つ子を演じるということで「みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います」と太鼓判。さらに、「僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！」と応援コメントを寄せている。
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、本日6月12日より全国公開。
※向井康二のコメント全文は以下の通り。
【旧・おそ松役 向井康二(Snow Man) コメント全文】
オファーをいただいた時は本当に嬉しかったです！
1日だけの撮影だったのですが懐かしい気持ちになりましたね。3年ぶりくらいかな？体は感覚を覚えていて、スッと入れました。ただ、カツラだけは以前のやつを愛していたので、ニューバージョンには少し違和感がありましたけど（笑）。今回、新・6つ子が登場しますが、僕らが9人グループなので、大人数で実写をやる難しさもわかる分、見ていてすごく楽しかったです。みんな個性的だし、僕たちの時とはまた違う、より原作に近いおそ松さんに仕上がっていると思います。僕らSnow Manも一緒に盛り上げたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください！