スバルが「“新たな”MT車」開発中！

スバルは2026年6月6日、富士スピードウェイで開催された「スーパー耐久富士24時間レース」の場で、2027年までに投入予定の新しいマニュアルトランスミッション（MT）モデルに関する計画を明らかにしました。

今後登場する新型3モデルのなかのでも注目されるのが、「BRZ」のコンプリートカーです。一体どのようなモデルなのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがスバルの「MT車」です！（30枚以上）

ベースとなるBRZは、水平対向エンジンによる低重心を活かした俊敏な走りが特徴のFRピュアスポーツカー。2021年にデビューした現行モデル（2代目）は2.4リッターエンジンを搭載し、高い安全性を誇る「アイサイト」も備えています。

日本の道路に合うコンパクトなサイズでありながら、後席を倒せばタイヤ4本が積める実用性も兼ね備えており、現在は標準の「R」、上級の「S」、最上級の「STIスポーツ」といった3グレードが展開されています。

今後登場する予定の新型コンプリートカーは、2025年11月に発表された特別仕様車「STIスポーツ タイプRA」をベースに開発が進められています。

このベース車は「記録への挑戦」を意味する伝統の「RA」を冠し、スーパー耐久シリーズなどのモータースポーツで培った技術を注ぎ込んだ、6速MT専用のモデル。

最大の特徴は、ピストンやクランクシャフトなどの重量・回転バランスを極限まで高めた特別な「バランスドエンジン」を搭載している点にあります。

モータースポーツ由来の技術により、レースカーのように滑らかに吹け上がる官能的なフィーリングを実現。さらに、冷却性能を高めるリヤデファレンシャルケースや空力を高めるSTI製スポイラーなども装備されました。

新型モデルでは、このSTIスポーツ タイプRAの定評ある走りをさらに軽やかに、ドライバーの意のままに愉しめるクルマを目指しているといいます。

このBRZコンプリートカーのほかにも魅力的な2モデルの計画が進んでいます。

1台は、かつての「WRX STI」（VAB型）にも採用された高い耐久性と信頼性を持つ「TY85」型6速マニュアルトランスミッションを搭載し、「WRX」の復活を目指して開発されているカタログモデルの「WRX with TY85 Transmission」。

もう1台は、「ジャパンモビリティショー2025」に出展されたコンセプトカー「Performance-B STI concept」の市販バージョンとして、先の2車種とは異なる新たな個性を目指して開発中の5ドアハッチバックです。

こうした「もっと気軽に走りを愉しめるクルマ」の開発を支えるために、スバルは2026年4月に「スポーツ車両企画室」という新しい組織を立ち上げました。

現在の自動車開発は、緻密で合理的な仕組みが整っている反面、部署間でコミュニケーションが不足しがちになるという課題を抱えていますが、特にモータースポーツ部門と量産開発部門の間にあった見えない壁を取り払い、エンジニアたちがまるで部室のように気楽に意見を交わしながら、一体となってクルマづくりを行える環境をつくることが、この新組織の目的です。

モータースポーツ活動を通じて得られた知見や技術を、市販車へとダイレクトに反映させる新しい取り組みのなかで、BRZをはじめとするMT搭載の期待の3モデルが生み出されようとしており、今後の動向が注目されます。