「会議で最初に発言させることはパワハラ？」。令和時代の“会議の進め方”とは？

それを語るのは、「感じのいい人」に生まれ変われるとっておきのコツを紹介する書籍『気づかいの壁』の著者・川原礼子さん。職場で困っている人を見かけても、「おせっかいだったらどうしよう…」と躊躇したり、「たぶん大丈夫だろう…！」と自分に言い訳したり……。気づかいをするときには、つい「心の壁」が現れてしまい、なかなか一歩が踏み出せないことが、あなたにもあるのではないでしょうか？

この連載では、「顧客ロイヤルティ」をベースに、ビジネスセミナーへの登壇やコミュニケーションスキルの研修講師を通して、全国200社・2万人以上のビジネスパーソンに向けて教えてきた「気づかいのコツ」について紹介しましょう。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「突然振る会議」が空気を悪くする

会議で突然、「では、◯◯さんどうですか？」と発言を求められ、困った経験がある人は多いはずです。

特に令和の職場では、「急に当てられること」に強いストレスを感じる人も増えています。

そのため、「会議で最初に発言させるのはパワハラではないか」という声まで出るようになりました。

しかし問題は、「発言を求めること」そのものではありません。

重要なのは、「準備なしで突然振ること」です。

『気づかいの壁』という本では、会議運営について次のように語られています。

会議の進行をする上でも「予告」が参加者と自分のストレス軽減になります。

私がファシリテーションの上手な上司から学んだのは「会議は準備が9割」ということです。

ホワイトボードに意見を書き出しながら課題を浮き彫りにし、参加者の納得を得ながら収束する。終了時刻には次回話し合うことまでまとめられている。

そんな姿を見て、いつもこうなりたいと思っていました。

――『気づかいの壁』より

つまり、会議の質は「その場のアドリブ」ではなく、「事前準備」で決まるのです。

会議の空気は「最初の発言」で決まる

特に重要なのが、「誰を最初に話させるか」です。

その中でも簡単で意外だったのが、「参加者リストを確認しておく」ことでした。その上で、「発言のトップバッターとなる人を決めておく」のだそうです。

なぜなら、最初の人の発言が、その後の会議の方向性に影響することが多いからです。

最初にネガティブな意見からスタートすると、そのあとに続く人も、厳しい意見に引っ張られてしまいます。

もちろん、会議ではポジティブな意見だけが望ましいわけではありません。

ただ、全員に自由な発言をしてもらいたいからこそ、影響を与えやすい強い発言をしそうな人を最初に持ってこない、という気づかいです。

――『気づかいの壁』より

会議は「自由討論」に見えて、実際には最初の空気に大きく左右されます。

だからこそ、進行役には設計力が必要なのです。

令和の会議では「予告」が重要

さらに、現代の会議運営で欠かせないのが、「事前に伝えること」です。

参加者リストを見て、不穏な会議の救世主となってくれる「フラットな発言をしてくれそうな人」をチェックしておきましょう。

そして、前もって自分が当日の進行役だと予告し、「あとで話を振るからね」と参加者に伝えておくことがおすすめです。

そうすることで、メンバーは各々、意見を用意して参加してくれます。

その場でいいアイデアが出ることは、日本の会議の場ではあまり見かけません。

やはり、各々が事前に考えたことを持ち寄って臨むからこそ、質の高い生産的な内容になるのです。

――『気づかいの壁』より

突然の指名は、人を萎縮させます。

一方で、事前に伝えておけば、人は安心して準備できます。

いい会議は「安心して話せる設計」がある

会議がうまい人は、話術が優れているわけではありません。

「参加者が話しやすい状態」を作っています。

誰を最初に話させるか、誰に事前に声をかけるか、どんな空気で始めるか。

こうした細かな設計が、会議全体の質を左右します。

令和時代の会議で重要なのは、「突然当てて反応を見ること」ではありません。

「安心して発言できる準備を整えること」です。

まずは、会議前に「今日は意見を聞くかもしれません」と一言伝えてみる。

それだけで、場の空気は大きく変わります。

このように、ちょっとした気づかいのコツを身につけましょう。

川原礼子（かわはら・れいこ）

株式会社シーストーリーズ 代表取締役

元・株式会社リクルートCS推進室教育チームリーダー

高校卒業後、カリフォルニア州College of Marinに留学。その後、米国で永住権を取得し、カリフォルニア州バークレー・コンコードで寿司店の女将を8年経験。

2005年、株式会社リクルート入社。CS推進室でクレーム対応を中心に電話・メール対応、責任者対応を経験後、教育チームリーダーを歴任。年間100回を超える社員研修および取引先向けの研修・セミナー登壇を経験後独立。株式会社シーストーリーズ（C-Stories）を設立し、クチコミとご紹介だけで情報サービス会社・旅行会社などと年間契約を結ぶほか、食品会社・教育サービス会社・IT企業・旅館など、多業種にわたるリピーター企業を中心に“関係性構築”を目的とした顧客コミュニケーション指導およびリーダー・社内トレーナーの育成に従事。コンサルタント・講師として活動中。著書に5万部を突破した『気づかいの壁』（ダイヤモンド社）がある。