ボクシングのライト級で日本人初の世界王者になり、現役引退後はタレント・俳優としても幅広く活躍したガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが２日、肺炎のため東京都内の病院で死去した。１１日に所属事務所が発表した。７６歳。栃木県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。

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ガッツさんの最後の仕事は３月８日、“元祖入れ墨ボクサー”として知られる元日本ライト級１位の大嶋宏成さん（５１）が東京・板橋に開設したジム「大嶋拳闘倶楽部」のジム開きセレモニーだった。ガッツさんは得意のフレーズ「ＯＫ牧場！」も繰り出すなど笑いを誘ったが「元気さはなくなりました。やっぱり年ですね。年には勝てない」とぼやいていた。

ガッツさんとは、自身の引退後から１０年ほどの付き合い。３、４年ほど前までは頻繁に電話で話していたが、最近は連絡がなくなっていたこともあり、ジム開きに招待したところ、来場してくれたという。

当日の様子を「歩くのにも支えが必要な感じで、ギリギリの状態だった」と説明。セレモニー後、来場した元世界王者メンバーと近所のすし店で打ち上げをした際には「ほとんど話さなかったけど、久々にいろんな方に会ってうれしかったのか、長くいてくださった」と明かした。

ガッツさんが元気な頃は直接会うことも多く、「自分の居酒屋（上井草「いきや」）にも来てくれました」と大嶋さん。「最後に来てくれたのは２０２２年５月。ビールを１、２本飲んで帰られましたが、その頃はもう元気がなかった感じでした」と振り返った。

ガッツさんの人柄を「いい意味で我が強いというか、ゴーイングマイウェイの人。テレビで見る、あのままの人でしたね」としつつ「やさしい面もあって、そこにみんなグッときてしまうんですよね」としみじみ。「ボクサーとしてもものすごい実績を残されていますし、俳優としても、ハリウッドの映画にも出られたすごい方。僕もまだショックで、動揺しています」と声を震わせた。