60〜90秒で高速ウォームアップ！印刷物を傷や汚れから守る2本ローラーラミネーター
サンワサプライ株式会社は、わずか60〜90秒ほどの短いウォームアップ時間でスピーディーに作業を開始できる2本ローラーのラミネーター「LM-A32R1W（A3まで対応）」「LM-A42R1W（A4まで対応）」を6月下旬に発売する。本製品は、ポスターやPOP、教材などの印刷物をラミネート加工することで、傷や汚れを防いで長持ちさせることができる。
一般的なラミネーターの予熱時間が約5分〜8分に対して、本製品は60〜90秒でウォームアップできる。準備完了が色でわかるLEDランプや、排出時の落下を防ぐフィルム受けを搭載。さらに、万が一のフィルム詰まりを解消するリリースレバーを備えており、オフィスや店舗の掲示物の作成をサポートする。
■60〜90秒でウォームアップ
一般的なラミネーターの予熱時間が約5分〜8分に対して、本製品は60〜90秒でウォームアップできる。※環境によって異なる。
■A3またはA4〜名刺サイズまで幅広く対応
ポスター・張り紙などの用紙から名刺などの小さい用紙まで対応。用紙のサイズに合わせて調整する必要がなく、真ん中に置くだけで簡単にラミネートできる。
■ラミネート加工で、長くキレイに使える
フィルムで補強されるため、紙が破れたり折れたりしにくく、印刷物を長く使うことができる。拭いてお手入れできるので衛生面も安心だ。
■学校・店舗・オフィスなどで活用できる
店舗・施設の案内表示や、学校・オフィスの掲示物、メニューや店頭POPにも使用できる。
■置き場所を選ばない、スリム形状
LM-A32R1W（A3タイプ）はW46.5×D11.5×H7.5cm、LM-A42R1W（A4タイプ）はW35.5×D11.5×H7.5cmで、標準的なデスク上での作業ができる。デスクの端に置いたりラックや引き出しに収納しても、スペースを圧迫しないスリムな形状だ。
■2本ローラーでまっすぐラミネート
手軽にまっすぐラミネートが仕上がる、2本ローラータイプのラミネーターだ。
■フィルム受け付き
フィルム受け付きで、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができる。
■フィルムが詰まっても安心
ラミネートフィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押しながらフィルムを引き出すことで取り除ける。
■滑りにくいゴム足付き
作業中もずれにくいゴム足付きです。設置面への傷つきも防止できる。
■ラミネーター「LM-A32R1W（A3まで対応）」
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一般的なラミネーターの予熱時間が約5分〜8分に対して、本製品は60〜90秒でウォームアップできる。※環境によって異なる。
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■ラミネート加工で、長くキレイに使える
フィルムで補強されるため、紙が破れたり折れたりしにくく、印刷物を長く使うことができる。拭いてお手入れできるので衛生面も安心だ。
■学校・店舗・オフィスなどで活用できる
店舗・施設の案内表示や、学校・オフィスの掲示物、メニューや店頭POPにも使用できる。
■置き場所を選ばない、スリム形状
LM-A32R1W（A3タイプ）はW46.5×D11.5×H7.5cm、LM-A42R1W（A4タイプ）はW35.5×D11.5×H7.5cmで、標準的なデスク上での作業ができる。デスクの端に置いたりラックや引き出しに収納しても、スペースを圧迫しないスリムな形状だ。
■2本ローラーでまっすぐラミネート
手軽にまっすぐラミネートが仕上がる、2本ローラータイプのラミネーターだ。
■フィルム受け付き
フィルム受け付きで、ラミネート後の熱いフィルムを冷ますことができる。
■フィルムが詰まっても安心
ラミネートフィルムが詰まった場合は、リリースレバーを押しながらフィルムを引き出すことで取り除ける。
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作業中もずれにくいゴム足付きです。設置面への傷つきも防止できる。
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