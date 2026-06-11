向井理主演『MR ‐医薬情報担当者‐』ドラマ化！ 製薬業界の光と影を描く医療ビジネスサスペンス
久坂部羊による小説「MR」を、向井理を主演に迎えてドラマ化した『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』が、WOWOWにて今秋放送・配信されることが決定。向井が“患者ファースト”という自らの信念を貫こうとするMR（＝Medical Representative）を熱演する。
【写真】原作は『廃用身』久坂部羊による小説「MR」
原作は、作家・医師として活躍する医療ミステリーの名手・久坂部羊による小説「MR」。医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供・収集して適正使用を推進する、製薬会社のいわば営業職・MRを主人公に、医療現場と製薬業界の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描いた新しい「医療ドラマ」だ。
日本の製薬業界は市場規模が約10兆円。1つの新薬が発売されるまでには10年から15年の年月、そして数千億円という研究開発費が費やされるが、販売にまで至る確率はおよそ2万5000分の1。製薬会社はその狭き門を突破するために、日々研究を重ねている。
本ドラマでは一つの薬を巡って、製薬会社・大学病院・医師・学会・ガイドライン選定など多くの組織や関係者が関わる医療業界のリアルが垣間見え、“命を扱う仕事”に携わる人々の信念と、営業競争や医療倫理の間で葛藤する様を重厚に描き出す。
「患者ファーストのMR」VS「ビジネス至上主義のMR」VS「会社を守る製薬会社上層部」VS「利益に群がる医療関係者」。原作の痛快な人間ドラマを活かしながら、製薬監修を入れることで業界の今を映し出し、現代医療を取り巻く問題も取り入れ、誰にとっても身近な“薬”を巡るドラマとして、幅広い視聴者層に深い共感と問いを届ける。
主演を務めるのは向井理。患者、医師、製薬会社の狭間で揺れ動きながら、“患者ファースト”という自らの信念を貫こうとするMR・紀尾中正樹役を熱演。自社の新薬のために奔走する中、外資系ライバル企業による妨害や不正疑惑など、巨大な医療ビジネスの渦に巻き込まれ、やがて自身の過去と向き合いながら、社内とも対立していく。売上至上主義の業界構造と現実の狭間で葛藤しながらも、冷静な判断力と熱い信念を併せ持つ難役に挑む。
現在公開中の映画『廃用身』も大きな話題を集める久坂部作品のWOWOWでの映像化は、医療ミスをテーマに現代医療の闇を暴き出す衝撃のサスペンス『ドラマW 第三のミス〜まず石を投げよ〜』（2009年）、“終末期医療における安楽死の是非”という重大な社会問題を真正面から取り上げた『連続ドラマW 神の手』（2019年）に続き3作目。現役医師としての豊富な経験を持つ著者ならではのリアリティと人間の生死に向き合う重厚なテーマ性が高く評価され、多くの支持を集めている。
脚本は、『ハヤブサ消防団』（テレビ朝日系／2023年）やAmazon Originalドラマ『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』（2023年）の香坂隆史。監督は、『スキャンダルイブ』（ABEMA／2025年）や『キャスター』（TBS系／2025年）に続き、映画『殺人の門』の公開が控える、WOWOWドラマ初監督の実力派・金井紘が務める。なお実力派共演陣が後日追加発表される予定。
向井は、自身の役柄について「あまり感情を表に出さず、淡々と目の前の仕事に取り組む人のイメージと、過去の出来事に向き合う際の少しのギャップを意識しました。プライベートなシーンがほとんどなく、何を考えているのかわかりづらい。でもMRという職業に対する内なる情熱は人一倍あるキャラクターだと思います」と説明し、「あまり馴染みのない職業かもしれませんが、MRがいることで多くの命が救われていることも事実です。医療を影で支える新たな医療モノを、是非ご覧ください」とメッセージ。
原作の久坂部は「主役の紀尾中は、正義感が強く、機転も利き、忍耐強くて部下思いという設定です。配役が向井理さんと聞き、そして大学で遺伝子工学を学ばれていたと知って、まさにピッタリだと思いました」と喜ぶ。
そして「MR＝製薬業界の営業マンは、自分で患者さんに薬を売ることができず、また、病気が治ってしまうと薬が売れないなどのジレンマを抱えています。自社の薬より他社の薬のほうがよく効く場合も同様です。そんな中で患者さんのためを思い、医者の横暴にも耐えて奮闘するMRたちの姿を知ってもらえればうれしいです」とコメントを寄せた。
金井監督は「耳馴染みのない膨大な医薬品のセリフを完璧にこなす向井さんに、スタッフ、キャスト一同圧倒されていました。裏での準備にかなりのカロリーを要したはずですが、そんな様子は一切現場に見せないその佇まいは、冷静で知的、そして常に患者ファーストな主人公・紀尾中そのものでした」と語っている。
『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』は、WOWOWにて今秋放送・配信スタート（全5話／第1話無料放送）。
※主演・原作者・監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■向井理（紀尾中正樹役）
――本作のオファーを受けた際の気持ちをお聞かせください。
非常にデリケートな題材だと思いました。MRという職業はあまり世間に知られていないかもしれませんが、私の大学時代の同期の多くがMRに就いていました。だからこそ、その重要性や職業上の秘匿性は理解しているつもりです。大学時代の経験が少しでも生きればなと、少し運命めいたものを感じました。
――脚本を読まれた際のご感想は？
ドラマチックな部分や感情的な部分、話の展開などとてもスピード感がありました。ただ、やはり薬害問題などセンシティブなことが多いので、演じる上でも細心の注意が必要と思いました。
――役作りで心がけたことや、撮影を終えての感想、撮影現場の印象を教えてください。
あまり感情を表に出さず、淡々と目の前の仕事に取り組む人のイメージと、過去の出来事に向き合う際の少しのギャップを意識しました。プライベートなシーンがほとんどなく、何を考えているのかわかりづらい。でもMRという職業に対する内なる情熱は人一倍あるキャラクターだと思います。
現場は、シリアスな作品とは裏腹に、笑いの絶えない現場でした。監督も久し振りに仕事をする方でしたし、撮影初期からコミュニケーションが取れる現場でした。
――視聴者へメッセージをお願いします。
難しい専門用語や展開もありますが、今どういう状況なのか。それが伝わるお芝居を心がけたつもりです。あまり馴染みのない職業かもしれませんが、MRがいることで多くの命が救われていることも事実です。医療を影で支える新たな医療モノを、是非ご覧ください。
■久坂部羊（原作者）
――「MR」がWOWOWでドラマ化されることについて。
小説「MR」は製薬業界の光と影を描いた作品で、自分としては珍しくドラマチックなプロットになっていると思います。広告収入の関係で民放ではドラマ化が難しいとされていたので、WOWOWさんで実現していただき、嬉しく存じます。「第三のミス」「神の手」に続いて3作目ですね。感謝です。
――主演の向井理さんの印象や期待したいポイントは？
主役の紀尾中は、正義感が強く、機転も利き、忍耐強くて部下思いという設定です。配役が向井理さんと聞き、そして大学で遺伝子工学を学ばれていたと知って、まさにピッタリだと思いました。朝ドラ「ゲゲゲの女房」で、私が敬愛する水木しげるさん役をされたときから大注目していたので、縁を感じ、とても嬉しいです。
――視聴者へメッセージをお願いします。
MR＝製薬業界の営業マンは、自分で患者さんに薬を売ることができず、また、病気が治ってしまうと薬が売れないなどのジレンマを抱えています。自社の薬より他社の薬のほうがよく効く場合も同様です。そんな中で患者さんのためを思い、医者の横暴にも耐えて奮闘するMRたちの姿を知ってもらえればうれしいです。
■金井紘（監督）
――「MR」をWOWOWでドラマ化するにあたっての意気込みをお聞かせください。
医療ドラマは数多くあれど、これまで大きく扱われることのなかった「MR」という職業。原作を拝読した際、医療現場の水面下で奮闘、葛藤するその姿に強い尊敬の念を抱きました。「MR」の仕事が多くの人に伝わり、そしてまた純粋にエンタメとして楽しんで頂ける作品にできたらなと思います。
――主演の向井理さんの印象は？
耳馴染みのない膨大な医薬品のセリフを完璧にこなす向井さんに、スタッフ、キャスト一同圧倒されていました。裏での準備にかなりのカロリーを要したはずですが、そんな様子は一切現場に見せないその佇まいは、冷静で知的、そして常に患者ファーストな主人公・紀尾中そのものでした。
――視聴者へメッセージをお願いします。
単なるお仕事ドラマではなく、それぞれの正義や信念、思惑が絡み合うヒューマンドラマとなっています。「薬」という私たちの身近にあるものの先で、何が起きているのか。地上波では触れられない医療業界の闇にも切り込む、WOWOWらしい硬派なサスペンスドラマとなっています。楽しんで頂けたら嬉しいです。
【写真】原作は『廃用身』久坂部羊による小説「MR」
原作は、作家・医師として活躍する医療ミステリーの名手・久坂部羊による小説「MR」。医師や薬剤師などの医療従事者を訪問し、医療用医薬品の情報を提供・収集して適正使用を推進する、製薬会社のいわば営業職・MRを主人公に、医療現場と製薬業界の裏側、そして命に向き合う人々の葛藤を描いた新しい「医療ドラマ」だ。
本ドラマでは一つの薬を巡って、製薬会社・大学病院・医師・学会・ガイドライン選定など多くの組織や関係者が関わる医療業界のリアルが垣間見え、“命を扱う仕事”に携わる人々の信念と、営業競争や医療倫理の間で葛藤する様を重厚に描き出す。
「患者ファーストのMR」VS「ビジネス至上主義のMR」VS「会社を守る製薬会社上層部」VS「利益に群がる医療関係者」。原作の痛快な人間ドラマを活かしながら、製薬監修を入れることで業界の今を映し出し、現代医療を取り巻く問題も取り入れ、誰にとっても身近な“薬”を巡るドラマとして、幅広い視聴者層に深い共感と問いを届ける。
主演を務めるのは向井理。患者、医師、製薬会社の狭間で揺れ動きながら、“患者ファースト”という自らの信念を貫こうとするMR・紀尾中正樹役を熱演。自社の新薬のために奔走する中、外資系ライバル企業による妨害や不正疑惑など、巨大な医療ビジネスの渦に巻き込まれ、やがて自身の過去と向き合いながら、社内とも対立していく。売上至上主義の業界構造と現実の狭間で葛藤しながらも、冷静な判断力と熱い信念を併せ持つ難役に挑む。
現在公開中の映画『廃用身』も大きな話題を集める久坂部作品のWOWOWでの映像化は、医療ミスをテーマに現代医療の闇を暴き出す衝撃のサスペンス『ドラマW 第三のミス〜まず石を投げよ〜』（2009年）、“終末期医療における安楽死の是非”という重大な社会問題を真正面から取り上げた『連続ドラマW 神の手』（2019年）に続き3作目。現役医師としての豊富な経験を持つ著者ならではのリアリティと人間の生死に向き合う重厚なテーマ性が高く評価され、多くの支持を集めている。
脚本は、『ハヤブサ消防団』（テレビ朝日系／2023年）やAmazon Originalドラマ『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』（2023年）の香坂隆史。監督は、『スキャンダルイブ』（ABEMA／2025年）や『キャスター』（TBS系／2025年）に続き、映画『殺人の門』の公開が控える、WOWOWドラマ初監督の実力派・金井紘が務める。なお実力派共演陣が後日追加発表される予定。
向井は、自身の役柄について「あまり感情を表に出さず、淡々と目の前の仕事に取り組む人のイメージと、過去の出来事に向き合う際の少しのギャップを意識しました。プライベートなシーンがほとんどなく、何を考えているのかわかりづらい。でもMRという職業に対する内なる情熱は人一倍あるキャラクターだと思います」と説明し、「あまり馴染みのない職業かもしれませんが、MRがいることで多くの命が救われていることも事実です。医療を影で支える新たな医療モノを、是非ご覧ください」とメッセージ。
原作の久坂部は「主役の紀尾中は、正義感が強く、機転も利き、忍耐強くて部下思いという設定です。配役が向井理さんと聞き、そして大学で遺伝子工学を学ばれていたと知って、まさにピッタリだと思いました」と喜ぶ。
そして「MR＝製薬業界の営業マンは、自分で患者さんに薬を売ることができず、また、病気が治ってしまうと薬が売れないなどのジレンマを抱えています。自社の薬より他社の薬のほうがよく効く場合も同様です。そんな中で患者さんのためを思い、医者の横暴にも耐えて奮闘するMRたちの姿を知ってもらえればうれしいです」とコメントを寄せた。
金井監督は「耳馴染みのない膨大な医薬品のセリフを完璧にこなす向井さんに、スタッフ、キャスト一同圧倒されていました。裏での準備にかなりのカロリーを要したはずですが、そんな様子は一切現場に見せないその佇まいは、冷静で知的、そして常に患者ファーストな主人公・紀尾中そのものでした」と語っている。
『連続ドラマW MR ‐医薬情報担当者‐』は、WOWOWにて今秋放送・配信スタート（全5話／第1話無料放送）。
※主演・原作者・監督のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■向井理（紀尾中正樹役）
――本作のオファーを受けた際の気持ちをお聞かせください。
非常にデリケートな題材だと思いました。MRという職業はあまり世間に知られていないかもしれませんが、私の大学時代の同期の多くがMRに就いていました。だからこそ、その重要性や職業上の秘匿性は理解しているつもりです。大学時代の経験が少しでも生きればなと、少し運命めいたものを感じました。
――脚本を読まれた際のご感想は？
ドラマチックな部分や感情的な部分、話の展開などとてもスピード感がありました。ただ、やはり薬害問題などセンシティブなことが多いので、演じる上でも細心の注意が必要と思いました。
――役作りで心がけたことや、撮影を終えての感想、撮影現場の印象を教えてください。
あまり感情を表に出さず、淡々と目の前の仕事に取り組む人のイメージと、過去の出来事に向き合う際の少しのギャップを意識しました。プライベートなシーンがほとんどなく、何を考えているのかわかりづらい。でもMRという職業に対する内なる情熱は人一倍あるキャラクターだと思います。
現場は、シリアスな作品とは裏腹に、笑いの絶えない現場でした。監督も久し振りに仕事をする方でしたし、撮影初期からコミュニケーションが取れる現場でした。
――視聴者へメッセージをお願いします。
難しい専門用語や展開もありますが、今どういう状況なのか。それが伝わるお芝居を心がけたつもりです。あまり馴染みのない職業かもしれませんが、MRがいることで多くの命が救われていることも事実です。医療を影で支える新たな医療モノを、是非ご覧ください。
■久坂部羊（原作者）
――「MR」がWOWOWでドラマ化されることについて。
小説「MR」は製薬業界の光と影を描いた作品で、自分としては珍しくドラマチックなプロットになっていると思います。広告収入の関係で民放ではドラマ化が難しいとされていたので、WOWOWさんで実現していただき、嬉しく存じます。「第三のミス」「神の手」に続いて3作目ですね。感謝です。
――主演の向井理さんの印象や期待したいポイントは？
主役の紀尾中は、正義感が強く、機転も利き、忍耐強くて部下思いという設定です。配役が向井理さんと聞き、そして大学で遺伝子工学を学ばれていたと知って、まさにピッタリだと思いました。朝ドラ「ゲゲゲの女房」で、私が敬愛する水木しげるさん役をされたときから大注目していたので、縁を感じ、とても嬉しいです。
――視聴者へメッセージをお願いします。
MR＝製薬業界の営業マンは、自分で患者さんに薬を売ることができず、また、病気が治ってしまうと薬が売れないなどのジレンマを抱えています。自社の薬より他社の薬のほうがよく効く場合も同様です。そんな中で患者さんのためを思い、医者の横暴にも耐えて奮闘するMRたちの姿を知ってもらえればうれしいです。
■金井紘（監督）
――「MR」をWOWOWでドラマ化するにあたっての意気込みをお聞かせください。
医療ドラマは数多くあれど、これまで大きく扱われることのなかった「MR」という職業。原作を拝読した際、医療現場の水面下で奮闘、葛藤するその姿に強い尊敬の念を抱きました。「MR」の仕事が多くの人に伝わり、そしてまた純粋にエンタメとして楽しんで頂ける作品にできたらなと思います。
――主演の向井理さんの印象は？
耳馴染みのない膨大な医薬品のセリフを完璧にこなす向井さんに、スタッフ、キャスト一同圧倒されていました。裏での準備にかなりのカロリーを要したはずですが、そんな様子は一切現場に見せないその佇まいは、冷静で知的、そして常に患者ファーストな主人公・紀尾中そのものでした。
――視聴者へメッセージをお願いします。
単なるお仕事ドラマではなく、それぞれの正義や信念、思惑が絡み合うヒューマンドラマとなっています。「薬」という私たちの身近にあるものの先で、何が起きているのか。地上波では触れられない医療業界の闇にも切り込む、WOWOWらしい硬派なサスペンスドラマとなっています。楽しんで頂けたら嬉しいです。