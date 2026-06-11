小倉優子、14歳を迎えた長男の近影を公開「あっという間に」 ファンも祝福「おめでとうございます！」「すごく大きくなった！」「絶対イケメンやん」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が9日、自身のインスタグラムを更新。「最近のプライベートの出来事です」「長男が14歳になりました！」と報告し、ケーキを手にした長男の近影を公開した。
【写真】「すごく大きくなった！」「絶対イケメンやん」14歳を迎えた小倉優子の長男
小倉は「あっという間に14歳」と感慨深げ。なお、投稿では「長男とバッティングセンターに行きました！楽しい♪」とも伝え、バッティングセンターでの写真と動画をアップした。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます！」「お兄ちゃん、すごく大きくなった！」「長男さんたくましくなりましたね〜！」「え!!もう14歳!!!かっこよ！」「絶対イケメンやん」「なんと可愛いケーキ。お兄ちゃん体が鍛えられますね」「優子さんナイスバッティング ご長男さんスポーツマン」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。
【写真】「すごく大きくなった！」「絶対イケメンやん」14歳を迎えた小倉優子の長男
小倉は「あっという間に14歳」と感慨深げ。なお、投稿では「長男とバッティングセンターに行きました！楽しい♪」とも伝え、バッティングセンターでの写真と動画をアップした。
コメント欄には「お誕生日おめでとうございます！」「お兄ちゃん、すごく大きくなった！」「長男さんたくましくなりましたね〜！」「え!!もう14歳!!!かっこよ！」「絶対イケメンやん」「なんと可愛いケーキ。お兄ちゃん体が鍛えられますね」「優子さんナイスバッティング ご長男さんスポーツマン」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男（9）を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男（5）を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚している。