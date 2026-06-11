NHKがW杯日本代表戦の実況・解説を発表！ オランダ戦＆スウェーデン戦は本田圭佑らトリプル解説…林陵平は3戦連続で担当
FIFAワールドカップ2026を中継するNHKが日本代表戦の実況・解説を発表した。
第1戦のオランダ代表戦、第3戦のスウェーデン代表戦はNHK総合とBSプレミアム4Kで生中継。第2戦のチュニジア代表戦はNHKBSで生中継し、BSプレミアム4Kでは当日夜に録画放送を予定している。
日本代表vsオランダ代表
日時：6月15日（月）午前5時キックオフ
チャンネル：総合・BSP4K（生）／NHK ONEで同時・見逃し配信
解説：本田圭佑 柿谷曜一朗 林陵平
実況：小宮山晃義
日本代表vsチュニジア代表
日時：6月21日（日）午後1時キックオフ
チャンネル：NHKBS（生）※BSP4Kでは録画で午後9時から放送
解説：森岡隆三 林陵平
実況：下境秀幸
日本代表vsスウェーデン代表
日時：6月26日(金) 午前8時キックオフ
チャンネル：総合・BSP4K（生）／NHK ONEで同時・見逃し配信
解説：本田圭佑 柿谷曜一朗 林陵平
実況：曽根優
第1戦のオランダ代表戦、第3戦のスウェーデン代表戦はNHK総合とBSプレミアム4Kで生中継。第2戦のチュニジア代表戦はNHKBSで生中継し、BSプレミアム4Kでは当日夜に録画放送を予定している。
日本代表vsオランダ代表
日時：6月15日（月）午前5時キックオフ
チャンネル：総合・BSP4K（生）／NHK ONEで同時・見逃し配信
解説：本田圭佑 柿谷曜一朗 林陵平
実況：小宮山晃義
日時：6月21日（日）午後1時キックオフ
チャンネル：NHKBS（生）※BSP4Kでは録画で午後9時から放送
解説：森岡隆三 林陵平
実況：下境秀幸
日本代表vsスウェーデン代表
日時：6月26日(金) 午前8時キックオフ
チャンネル：総合・BSP4K（生）／NHK ONEで同時・見逃し配信
解説：本田圭佑 柿谷曜一朗 林陵平
実況：曽根優