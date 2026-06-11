ニコラス・ケイジの日本人女優妻、3歳の娘とドジャースの試合観戦へ 幸せ溢れる笑顔に多数の「いいね！」
ニコラス・ケイジの妻で女優の芝田璃子が11日までにInstagramを更新。3歳になる愛娘とのMLB観戦を報告し、2ショットを公開すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】ニコラス・ケイジの日本人女優妻、3歳の娘との2ショット
芝田は2021年、ケイジと結婚。彼との間に女児を儲けている。そんな彼女が「おベビ様のDodgers観戦デビュー」と投稿したのは3歳の愛娘との2ショット。写真にはロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを着た母娘の姿が収められていて、芝田は愛娘の隣で弾ける笑顔を見せている。
投稿の中で芝田は「3歳にはまだ早いかな？と思ってましたが、親の私が暑さでバテ、室内へ避難しようとすると『外で観たい！』と…私より楽しんでたかもしれない」とコメントし「そして教えこんだわけでもないのに『Shohei !!!』って叫んでました」と明かしている。
夫、ケイジについて“お父ちゃん”とつづっている彼女の投稿に、ファンからは多数の「いいね！」が集まっているほか、「素敵な笑顔」「おベビさま、既に大物の予感」「ママの顔になってる 素敵」などの声も相次いでいる。
引用：「芝田璃子」Instagram（＠liko.shibata）
【写真】ニコラス・ケイジの日本人女優妻、3歳の娘との2ショット
芝田は2021年、ケイジと結婚。彼との間に女児を儲けている。そんな彼女が「おベビ様のDodgers観戦デビュー」と投稿したのは3歳の愛娘との2ショット。写真にはロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを着た母娘の姿が収められていて、芝田は愛娘の隣で弾ける笑顔を見せている。
夫、ケイジについて“お父ちゃん”とつづっている彼女の投稿に、ファンからは多数の「いいね！」が集まっているほか、「素敵な笑顔」「おベビさま、既に大物の予感」「ママの顔になってる 素敵」などの声も相次いでいる。
引用：「芝田璃子」Instagram（＠liko.shibata）