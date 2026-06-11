

巨大な山車が夜の街を進み、「ラッセラー！」の掛け声が響き渡る、青森の夏を代表する熱気あふれる伝統行事「青森ねぶた祭」。近年は国内外から「本物の文化体験」を求める旅行者が殺到し、その価値が再評価されています。本記事では、2026年の開催日程や知っておきたい歴史をはじめ、初心者におすすめの観覧方法、誰でも参加できる「跳人（ハネト）」体験までを徹底解説！ さらに、東北新幹線を利用したスムーズなアクセス情報も交え、現地で圧倒的なスケールを120%体感するためのポイントをお届けします。

青森ねぶた祭とは？受け継がれる歴史と熱気

「青森ねぶた祭」

青森ねぶた祭は、毎年8月に開催される日本屈指の夏祭りです。針金と和紙で作られた、最大高さ約5メートル・幅約9メートルの巨大な「大型ねぶた」が、青森市内の中心部約3キロを練り歩きます。

その歴史は古く、七夕行事の「ねぶた流し」が起源とされています。農作業の眠気（ねぶたい）を払い、無病息災を願う風習が、電気の普及とともに巨大で立体的な山車へと進化。1980年には、日本の代表的な伝統文化として国の重要無形民俗文化財に指定されました。複雑な造形と鮮やかな色彩が特徴の大型ねぶた約20台が隊列を組み、太鼓や笛の「囃子」、先導する「旗持ち」、そして「跳人（ハネト）」と呼ばれる踊り手たちと一体となって、圧倒的な臨場感を生み出しています。

青森ねぶた祭の開催日程とスケジュール

過去の前夜祭の様子

例年、青森ねぶた祭は8月2日〜8月7日の6日間にわたり開催します。8月1日は前夜祭が行われます。

夜間運行は8月2日〜6日に実施。大型ねぶたが夜の街を練り歩き、灯りが映える最大のハイライトです。昼運行は8月7日の13:00頃〜実施し、ねぶたの造形や色彩をじっくりと鑑賞できます。

海上運行・花火大会は8月7日の夜に開催。受賞ねぶた4台が船に乗り、青森港を巡るフィナーレです。

【2026年の開催スケジュール】

8月1日（前夜祭） 17：00〜21：00（予定）（会場：青い海公園特設ステージ）

8月2日・3日 19：00〜（子どもねぶた先頭出発時間）子どもねぶたと大型ねぶたの運行

8月4日〜6日 18：45〜（大型ねぶた先頭出発時間）大型ねぶたの運行

※6日に8月2日〜5日まで審査した結果を集計し、ねぶた大賞他各賞を発表

8月7日 13：00〜（大型ねぶた先頭出発時間）大型ねぶたの運行

※7日19：15〜21：00頃には青森港で、第72回青森花火大会・ねぶた海上運行を開催

青森ねぶた祭のアクセス情報

JR青森駅（画像：Pixta）

青森ねぶた祭は青森市の中心部、JR青森駅から徒歩圏内のエリアで行われます。

東京方面からアクセスする方法はいくつかありますが、飛行機を利用の場合は羽田空港から青森空港まで約1時間15分。青森空港からJR青森駅までバスで約35分です。

東北新幹線「はやぶさ」を利用する場合は、東京駅から新青森駅まで3時間前後。奥羽本線に乗り換えてJR青森駅まで約6分です。

祭り期間中は大変混雑するため、余裕を持ったスケジュールや指定席の事前予約を強くおすすめします。

【宿泊施設は青森市外も検討して】

青森ねぶた祭の期間中、青森市内のホテルは半年以上前から満室になることも珍しくありません。青森市内での宿泊が難しい場合は、新幹線を利用して新青森から八戸、あるいは盛岡エリアに宿泊するなど、広域に目を向けてみましょう。

【東北新幹線の予約もお早めに】

青森ねぶた祭の開催時期は、お盆前の繁忙期に重なります。また、東北新幹線「はやぶさ」は全席指定席です。JR東日本が毎年設定している臨時列車の運行状況も確認のうえ、乗車日1ヶ月前の発売日（10時打ち）や『えきねっと事前受付』を活用し、移動手段を確保しておきましょう。なお、2026年の青森ねぶた祭期間中は、臨時列車としてはやぶさ71号（東京 08:52発〜新青森 12:00着）を運転します。

交通インフラが支える熱狂の舞台裏

東北新幹線（画像：Pixta）

青森ねぶた祭の盛り上がりを語る上で欠かせないのが、鉄道アクセスの進化です。東北新幹線の全線開業により、東京駅〜新青森駅を最速3時間弱で結び、首都圏からのアクセスが劇的に向上しました。新青森駅から在来線（奥羽本線）に乗り換えて1駅の青森駅を降りれば、そこはもう祭りの熱気に包まれたエリア。例年、数十万人の観覧客が訪れます。駅周辺の再開発が進み、最新の都市インフラと伝統文化が交差する青森駅前は期間中、1年で最も賑やかになります。

青森ねぶた祭を120%満喫する楽しみ方

青森ねぶた祭を彩る「金魚ねぶた」

1. 有料観覧席の購入やツアー参加で特等席から鑑賞

青森ねぶた祭は沿道からの自由観覧も可能ですが、非常に混雑し、良い場所を確保するには長時間の待機が必要です。初めての人やゆったりと見たい人は、有料の個人観覧席（イス席・桟敷席）を購入すると良いでしょう。

遠方から訪れる場合は、観覧席と宿泊、移動手段がセットになったツアーへの参加もおすすめ。目の前でねぶたが旋回し、観客へ急接近するパフォーマンスを座ってじっくり堪能できます。

【2026年の個人観覧席（9名以下）販売日情報】

8月2日〜6日（1人4,000円）

先行抽選販売：受付終了

一般発売（一次）：2026年6月27日（土）

一般発売（二次）：2026年7月18日（土）

8月7日（昼ねぶた1人4,000円、昼ねぶた＆花火大会セット1人9,500円）

昼ねぶた＆花火大会セット：2026年6月26日（金）

昼ねぶたのみ：2026年6月29日（月）

※車いす専用席は2日〜6日、7日昼ねぶたともに2026年6月20日（土）、1人3,200円（付き添い2名まで4,000円）※（いずれも税込・ガイドブック付き）

2.誰でも参加OK！ 跳人（ハネト）体験

跳人

青森ねぶた祭の大きな魅力のひとつが、正装さえすれば事前の登録なしで誰でも「跳人」として参加できること。衣装は現地のお店でレンタル・着付けをお願いできます。もちろん、青森市内のデパートなどで購入することも可能。ツアー参加の場合は、衣装のレンタルが含まれているプランもあります。

3. 跳人・囃子・曳き手の見事な連携に注目

跳人・囃子・曳き手が連携し、ねぶたの運行を盛りあげます

山車を曳く「曳き手」と、扇子を持って彼らを指揮する「扇子持」の連携は必見です。ねぶた1台に1人の扇子持が付き、笛の音で「動かす」「停止する」「回す」といった指示を出します。重さ約3.5トンの山車をエンジンなしで旋回させる技術はまさに職人技。

囃子

また、「囃子（はやし）」による笛や太鼓などの生演奏と跳人たちの「ラッセラー！」という掛け声が祭りをさらに熱くします。跳人が落とした鈴は「幸せを呼ぶ鈴」と言われ、拾うと縁起が良いとされています。ただし、運行コースへの立ち入りは大変危険なのでご注意を。

4.運行前は「ラッセランド」へ

ねぶた出陣前日の「ラッセランド」（画像：Pixta）

祭りの期間中、運行時以外は「ラッセランド」と呼ばれるねぶた小屋に山車が集結します。昼間の点灯していない状態のねぶたを間近で見学でき、細かな造形や色使いをじっくり観察できます。夜の姿と見比べることで、職人の技の奥深さをより感じられるでしょう。

5.早めに現地入りするなら「ワ・ラッセ」で予習を！

青森市文化観光交流施設「ねぶたの家ワ・ラッセ」（画像：Pixta）

青森市文化観光交流施設「ねぶたの家 ワ・ラッセ」はJR青森駅から徒歩約1分という好立地にあります。吹き抜けの空間にねぶた祭で実際に出陣した大型ねぶたを何台も展示する「ねぶたホール」は必見！ 三味線や笛、ねぶた囃子をBGMに、一足早くお祭り気分を味わえます。「ねぶたミュージアム」では、ねぶた祭の歴史や製作技術などを紹介。背景を学んでおけば、ねぶた祭をより楽しめるでしょう。

6. 青森ねぶた祭は雨天決行！

青森ねぶた祭は雨天でも開催します。雨の日はねぶたに透明なビニールがかけられ、晴れの日とは違った独特の反射や艶やかな表情を見せます。観覧席には屋根がないためレインコートの持参が必須ですが、水たまりに灯りが映り込む幻想的な景色は雨天ならではの特権。天気予報をチェックして雨予報の場合は、事前の備えを忘れずに。

圧倒的なスケールと熱狂の渦に巻き込まれる「青森ねぶた祭」。職人たちの魂がこもった巨大なねぶたと、跳人たちが生み出す凄まじいエネルギーは、現地でしか味わえない一生モノの体験です。祭り期間中は大変混雑するため、新幹線のきっぷや宿泊施設、有料観覧席の手配はとにかく「早めの行動」が鉄則！ 今年の夏は、東北新幹線「はやぶさ」に乗って、日本最高峰の熱気あふれる青森へぜひ出かけてみてください。

（画像：青森ねぶた祭実行委員会）

鉄道チャンネル編集部

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