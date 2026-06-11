ダビスタ最新作『ダービースタリオン2』発売決定！フォーエバーヤングら登場…海外、地方ダート路線も大幅強化

競走馬育成シミュレーションゲームの金字塔『ダービースタリオン』シリーズ最新作、『ダービースタリオン2』がNintendo Switch 2専用ソフトとして2026年9月24日に発売されることが決定した。

今作ではシリーズ伝統の血統・配合理論を継承しながら、レース表現を大幅刷新。視認性と臨場感を両立した「3Dセルルック」による新たなビジュアルを採用し、各馬の位置取りや展開を把握しやすい「トラッキング表示」を搭載した。実況はラジオNIKKEIの小塚歩アナウンサーが担当し、より臨場感のあるレース演出を実現する。

画面写真（提供：ゲームアディクト）

戦略的なレース展開も楽しめる

レース面では騎手への新たな作戦指示として「大逃げ」を追加。さらに馬場状態やコース形態、ペースによって求められる能力が変化するなど、よりリアルなレース展開が再現される。スローペースからの逃げ切りや、ハイペースを後方待機馬が差し切る展開など、競馬ファンにはおなじみの駆け引きを視覚的に楽しめるという。

また、近年の競馬シーンを反映し、ダート路線を大幅に強化。3歳ダート三冠やJBC、東京大賞典が収録されるほか、大井、川崎、船橋、浦和、盛岡の各地方競馬場も登場する。さらに海外ではケンタッキーダービーやブリーダーズカップクラシックにも挑戦可能となった。

登場馬データも最新仕様に対応。ライバル馬としてフォーエバーヤング、イクイノックス、ジャンタルマンタルが登場するほか、繁殖牝馬が実名収録となり、アーモンドアイやヤンキーローズ、フォエヴァーダーリングなどもゲーム内に登場する。

画面写真（提供：ゲームアディクト）

やり込み要素も満載

配合理論も進化を遂げた。新たに「距離適性」の概念が追加されるほか、「ニックス配合」の強化、牝馬クロス（インブリード）、自家製繁殖牝馬の代重ね効果など、シリーズファンがやり込みたくなる新要素を多数搭載している。

そのほか全国のプレイヤーと競う「タイムアタックモード」、ソフトを持たないユーザーともレース観戦を共有できる「おすそわけ通信」、初心者向けの「カジュアルモード」と従来の手応えを楽しめる「レガシーモード」を実装。シリーズ経験者から新規プレイヤーまで幅広く楽しめる内容となりそうだ。

『ダービースタリオン2』は2026年9月24日発売予定。希望小売価格は9980円（税込）。