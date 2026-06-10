◇ボクシングライトフライ級8回戦 片岡雷斗《KO1回2分13秒》スリヤ・プッタルクサ（2026年6月10日 東京・後楽園ホール）

アマ6冠で日本ライトフライ級6位の「ザ・サンダー」片岡雷斗（19＝大橋）がプロ2戦目に初回KO勝ちでデビュー2連勝を飾った。

初戦に続く圧巻の内容だった。3月のデビュー戦では日本ランカーの大橋波月（湘南龍拳）に6回TKO勝ち。勢いそのままにこの日も左ジャブを上下に打ち分けながら、ワンツーからの左ボディーでダウンを奪取。もん絶するスリヤ・プッタルクサ（26＝タイ）に10カウントを聞かせた。2階級上のスーパーフライ級での試合経験もある相手をパワーで圧倒。左ボディーは「ささった感じだった」と振り返り「凄い楽しかった」と笑みを浮かべた。

この日は同門の大先輩、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33）が昨年9月のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）戦で使用したリングシューズを着用。また尚弥からはデビュー戦後に“金言”をさずかったことを告白。「倒せないんですよ〜、と言ったらもっとこうやった方がいいよ、と。倒すタイミング的なことですね。詳しくは言えませんが」といたずらぽく笑い「それがつながりました」とどや顔で勝利の余韻に浸った。

同興行の第一試合では弟でアマ3冠の叶夢（とむ、18）がデビュー戦で3回TKO勝ち。普段からジムでは同じ時間に練習し、一足先にプロデビューした自身の経験も弟にアドバイスしてきた。「叶夢のデビュー戦の気持ちが凄い分かる」と兄の顔をのぞかせながら「練習中とかも緊張感持ちながらお互いを高め合っている関係性で、世界チャンピオンを目指してやりたい。（兄弟）世界王者はもちろん、夢と希望を与えられるチャンピオンになりたい」と力強く話した。

◇片岡 雷斗（かたおか・らいと）2006年（平18）7月12日生まれ、千葉県佐倉市出身の19歳。格闘技経験のある父・圭さんの影響で幼稚園からキックボクシングを始め、小4年からボクシングに転向。進学した千葉・習志野高では1年で総体と選抜、2年で国体を制覇するなど高校5冠を達成。23年アジア・ユース選手権51キロ級で優勝した。アマ戦績は58戦57勝（31RSC）1敗。25年12月にB級（6回戦）プロテストに合格。男5人、女2人の7人きょうだいの3男。1メートル62の右ボクサーファイター。