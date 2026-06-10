有村架純、今も役作りノートつける 天野千尋監督から秘話明かされて照れ「自分がまとめるために、ただ書いているだけなんですけど」
俳優の有村架純、天野千尋監督が10日、都内で行われた映画『マジカル・シークレット・ツアー』（19日公開）の公開直前トークショーに参加した。
【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純
有村と初タッグを組んだ天野監督。撮影を振り返り、天野監督は「芯の部分に揺るがない何かをお持ちの方。役作りに対する姿勢も。撮影前にお話しさせていただいて、役ごとに1冊ノートを作って、役について納得するまでキャラクターについて書いてる話をしてくださった。そんなに真面目に向き合ってるんだ、と驚きました」と明かす。有村は「1冊のノートがあって。それを自分がまとめるために、ただ書いているだけなんですけど」と褒め言葉に照れていた。
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。
【全身ショット】二の腕すらり…デニムワンピースで登場した有村架純
有村と初タッグを組んだ天野監督。撮影を振り返り、天野監督は「芯の部分に揺るがない何かをお持ちの方。役作りに対する姿勢も。撮影前にお話しさせていただいて、役ごとに1冊ノートを作って、役について納得するまでキャラクターについて書いてる話をしてくださった。そんなに真面目に向き合ってるんだ、と驚きました」と明かす。有村は「1冊のノートがあって。それを自分がまとめるために、ただ書いているだけなんですけど」と褒め言葉に照れていた。
今作は、2017年に中部国際空港で実際に起きた“主婦による金密輸事件”に着想を得たオリジナルストーリー。二児の母・和歌子（有村）、研究員の清恵（黒木華）、未婚の妊婦・麻由（南沙良）。それぞれ事情を抱えた3人の女性が、偶然出会い、“金の密輸”という秘密を共有することで奇妙な絆を深めていく。