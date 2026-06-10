　10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円安の6万3770円と急落。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては409.27円安。出来高は3569枚となっている。

　TOPIX先物期近は3830ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.6ポイント安で推移。

○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63770　　　　　-570　　　　3569
日経225mini 　　　　　　 63785　　　　　-555　　　 57727
TOPIX先物 　　　　　　　　3830　　　　　 -20　　　　2092
JPX日経400先物　　　　　 34615　　　　　-190　　　　 116
グロース指数先物　　　　　 717　　　　　　-5　　　　 281
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース