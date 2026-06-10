日経225先物：10日19時＝570円安、6万3770円
10日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比570円安の6万3770円と急落。日経平均株価の現物終値6万4179.27円に対しては409.27円安。出来高は3569枚となっている。
TOPIX先物期近は3830ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63770 -570 3569
日経225mini 63785 -555 57727
TOPIX先物 3830 -20 2092
JPX日経400先物 34615 -190 116
グロース指数先物 717 -5 281
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3830ポイントと前日比20ポイント安、TOPIXの現物終値比は17.6ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63770 -570 3569
日経225mini 63785 -555 57727
TOPIX先物 3830 -20 2092
JPX日経400先物 34615 -190 116
グロース指数先物 717 -5 281
東証REIT指数先物 売買不成立
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