お金持ちはどんな車に乗っているのか。富裕層マーケティングを手掛ける西田理一郎さんは「『一目でわかる富の象徴』を誇示する時代は変わりつつある。彼らの消費哲学を紐解くと、その本質は意外にも『走り屋文化』の黄金期（1980年代〜90年代）を生きた日本の中高年の哲学と重なっている」という――。

■風の軌跡をなぞる宇宙船のようなフォルム

ある土曜の午後、表参道の交差点に立っていた。

写真＝iStock.com／y-studio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio

信号待ちの車列に、赤いフェラーリが2台、黄色いランボルギーニが1台。V8やV12の咆哮が、ケヤキ並木の間を重低音で揺らしている。歩道を歩く若いカップルが振り返り、スマートフォンを構える。東京の週末ではもはや見慣れた光景だ。

ところが、そのフェラーリの2台後ろに、空気を纏うように描かれたボディラインの車がいた。

筆者提供

周囲の喧騒を吸い込むかのように、地面に吸い付くように低く、ボディラインは空力そのものをデザインへ昇華した造形。色は深いアントラシートで、まったく自己主張していない。

横断歩道を渡りかけた男性が、足を止めた。フェラーリには見向きもしなかった彼が、その車の前で立ち止まり、しばらく動かなかった。

マクラーレンだった。

フェラーリでもランボルギーニでもなく、マクラーレンを選ぶ。この選択には、単なる「スーパーカー好き」という言葉では片付けられない、一部の車好きな富裕層だけが持つ特異な「消費哲学」が隠されている。

■カタログの数字比較には興味がない

スーパーカーの世界には、独特の「比較文化」がある。

自動車雑誌やYouTubeのレビュー動画を開けば、必ずと言っていいほど登場するのがスペック比較だ。

マクラーレン・アルトゥーラ（クーペ）：

・ システム最高出力：700PS（※2025年マイナーチェンジ後のスペック。来型は680PS）

・ 0-100km／h加速：3.0秒

・ 車両本体価格（税込）：3440万円〜 フェラーリ 296 GTB：

・ システム最高出力：830PS

・ 0-100km／h加速：2.9秒

・ 車両本体価格（税込）：3939万円〜 ランボルギーニ・テメラリオ：

・ システム最高出力：920PS

・ 0-100km／h加速：2.7秒

・ 車両本体価格（税込）：約4207万円〜

これら数字を並べて、「どちらが速いか」「どちらがコスパがいいか」を議論する。スーパーカーファンの定番の楽しみ方であり、私もかつてはそうした数字の虜になっていた時期がある。

スペックだけの比較だとマクラーレンが決して頭抜けているわけではない。

しかし、実際にマクラーレンのオーナーたちと接する機会が増えるにつれて、あることに気づいた。

彼らにスペックの話を振ると、決まって困ったように笑うのだ。

「馬力がいくつかって？ すみません、正確に覚えてないんですよ」

これは謙遜ではない。本当に覚えていないのだ。

麻布や表参道でスーパーカーを見かけたとき、多くの人はまずメーカーのエンブレムを確認し、次に「誰が乗っているんだろう」と運転席を覗き込む。

フェラーリやランボルギーニの場合、そこに座っているのは「わかりやすい成功者」であることが多い。派手な時計、オーダーメイドのジャケットに身を包み、「見られること」を楽しんでいる。

写真＝iStock.com／Wirestock ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Wirestock

しかし、マクラーレンのシートに座っているオーナーは、少し違う。

サングラスこそしているが、パタゴニアのフリースにジーンズ、スニーカー。拍子抜けするほどシンプルだ。

彼らは見られることに興味がない。正確に言えば、「見られること」と「理解されること」はまったく別の概念だと知っている。

では、彼らは何を基準に選んでいるのか。

■引き算の美学

McLaren Automotive Asiaのスタッフから、興味深い話を聞いた。

ブランドの圧倒的世界観、跳ね馬のエンブレムが持つ歴史、イタリアの情熱、美しいデザインを誇るフェラーリ。“感情の振幅”を求め、シザーズドアが開く瞬間の高揚街で注目を集める快感に魅力を感じるランボルギーニ。どちらも素晴らしい価値観です。 では、マクラーレンのお客さまは何を求めるか。 ひと言で申し上げるなら“精度”です。自分の身体の延長として、マシンが反応すること。ステアリングの1ミリ、アクセルの1ミリに、車がどう応えるか。そこに快感を見出すお客さまが多いんです。

象徴的なのは全ての車に「カーボンモノコック」が採用されている点だ。F1のレーシングカーで使われる超軽量素材で、服に例えると軽いジャケット（シャツジャケット＝シャケット）を纏ってるような感覚だという。これは、「ひらひら」と自由自在に操作できるような感覚で、「スーパーカー（速い車）＝乗り心地悪い」というイメージを一気に覆す。

また、視界良好でドライビングの蓄積疲労も少なく快適だ。

フェラーリやランボルギーニのように派手さも、ラグジュアリー感も、歴史もない。内装も一見飾りっ気がなくシンプルだ。

これは、「スーパーカーとしてのかっこよさ」ではなく、「ドライビングに集中するための最適解」を追及した結果だ。

まさにレスイズモア。引き算の美学である。

実際、多くのオーナーが口をそろえて語るのは、次のようなことだ。

「ドアを開けて、シートに身体を沈めた瞬間の“繭に包まれる感覚”」。「ステアリングを握ったとき、路面の凹凸が手のひらから脳に直結するような感覚」。「高速道路の合流で、右足にわずかに力を込めただけで、背中に伝わる暴力的な加速のGと、それを完全にコントロールしている自分への信頼感」。

筆者提供

判断基準は「自分の身体と、その車がどう対話するか」にある。

資産価値やリセールバリューを考えて持つのではなく、本当に車が好きな人が購入するので、「お宝としてガレージに保管する」「ハレの日だけ乗る」というよりは、日常使いでバンバン楽しむという人が多い傾向があるようだ。

筆者提供

■ポルシェ911からのステップアップ

もう一つ、前述のスタッフから聞いた、象徴的な話がある。

日本のマクラーレンオーナーの層の一グループ、40歳前後のIT起業家や金融プロフェッショナルで、ポルシェ911からのステップアップ組の存在だ。

ポルシェ911からマクラーレンへ。この乗り換えルートは、フェラーリやランボルギーニへのそれとは、根本的に異なる欲望の構造を示している。

911に乗る人間は、もともと「運転すること自体」に価値を見出す人間が多い。ブランドのステータスよりも、ドライビングの質を重視する。その延長線上でマクラーレンに辿り着くということは、「見せるための車」ではなく「乗るための車」を究極まで追求した結果だ。

スペックで語れる車は、スペックで代替できる車だ。マクラーレンを選ぶ人間は、そのことを直感的に理解しているのだ。

そして、彼らの消費哲学を知る上で欠かせない要素がもう一つある。「物語」だ。

■3億9000万円が発表前に“完売”した

マクラーレンというブランドの本質を理解するには、「3つの“1”」を知る必要がある。

最初の「1」は、1992年に登場したマクラーレンF1だ。

1996年式マクラーレンF1（写真＝Chelsea Jay／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

32歳の若さでこの世を去った、創業者ブルース・マクラーレンの遺志を継ぎ、F1の技術をすべて注ぎ込んで作られた初の市販車だ。

市販車として世界初のカーボンファイバー製モノコックを採用し、BMW製V12エンジンを搭載。最高速度は386.4km／hを記録し、当時の世界最速量産車となった。生産台数はわずか106台。現在の中古市場では20億円を超える値がつくこともある。

2つ目の「1」は、2013年のマクラーレンP1。

ゴールドのホイールを装着したブラックのマクラーレンP1（写真＝William99ng／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

スーパーカーの世界にハイブリッドの概念を持ち込んだ先駆的なモデルで、3.8リッターV8ツインターボに電動モーターを組み合わせ、システム出力916PSを叩き出した。生産台数375台限定、販売価格は約9660万円。フェラーリ・ラフェラーリ、ポルシェ918スパイダーと並んで「ハイパーカー御三家」と呼ばれた1台だ。

そして3つ目の「1」が、2024年10月に発表されたマクラーレンW1である。

完全新設計の4リッターV8ツインターボ「MHP-8」にEモジュールを組み合わせたハイブリッドシステムは、エンジン単体で928PS、システム合計で1275PS、最大トルク1340N・mという途方もない数値を実現した。最高速度は350km／h。価格は英国付加価値税込みで200万ポンド、日本円にして約3億9000万円。生産台数は399台だ。

驚くべきは、この約4億円のハイパーカーが、正式発表の時点ですでに全台売約済みだったということだ。

W1のオーナーたちは、実車に触れることなく、試乗することもなく、購入を決断したことになる。

なぜそんなことが可能なのか。

■“哲学”を知る人間だけの権利

その答えこそ、「物語の正統後継者になる」という文脈の力だ。

既存のオーナーの中でも、マクラーレンの哲学に深く共鳴してきた人間だけが、この「物語の続き」を受け取る権利を持つ。

さらに時事的な事実として、マクラーレンの現行の、純V8エンジン搭載モデル（750SとGTS）が、2026年6月末をもって日本市場向けの生産を終了する。し、「絶版」になる。

希少性が価値を高めるのは、世の常だ。しかし、彼らを突き動かすのは「レアだから欲しい」という投機的な欲望ではない。

「終わりがあるからこそ、物語は美しい」という、物語の完結に立ち会うことへの高揚だ。

フェラーリの限定モデルにおけるリセール市場の過熱ぶりは広く知られているし、近年はランボルギーニやポルシェの限定車でも「買った瞬間に利益が出る」といった投機的な語られ方がされることがある。

しかし、マクラーレンのオーナーに限って言えば、「いくらで売れるか」を購入動機として口にする人間が極端に少ない。彼らが語るのは、あくまで走りの質であり、車との対話であり、その先にある物語だ。

マクラーレンのシートに収まるとき、そこにはブルース・マクラーレンが32年の短い生涯をかけてゼロからレースの世界に挑んだ物語がある。アイルトン・セナが1988年に圧倒的な記録を刻み、ランド・ノリスが、2024年のアブダビで涙を流した歓喜がある。

わかりやすい見栄でもなく、スペックの優劣でもない。しかし確実に存在する「文脈の厚み」に自分の人生を接続すること。それこそが、本物の車好きがたどり着くブランド、マクラーレンの、静かな矜持なのだ。

筆者提供

■物語を求めるのは富裕層だけではない

2024年、マクラーレンの日本市場での販売台数は過去2番目を記録し、初めて英本国を上回った。2025年も安定的な販売台数を誇り、米国に次いで世界第2位のポジションをキープしている。2012年にスタートし、2013年に日本デビューを果たしてから、10年あまり。年間約350台を販売するまでに急成長を遂げた。

日本の富裕層の中で、マクラーレン的な「静かなる知性」を好む消費者が増えていることの証左だろう。

もっとも、この「見栄やスペックより、物語や体験を選ぶ」という変化は、数千万円のスーパーカーの世界だけの話ではない。

たとえば、トヨタ「GRヤリス」がそうだ。WRC（世界ラリー選手権）を勝つために生まれたこの車に、オーナーは“ラリーカーの匂い”と物語を見出している。GRヤリスのステアリングを握って血統を感じることと、マクラーレンに惹かれる感覚は、本質的に同じだ。

この「背景にある物語に接続したい」という欲求は、いまの40〜50代以上のクルマ好きにとって、決して目新しいものではない。むしろ「走り屋文化」（1980〜90年代）が勃興した日本では、長く存在していた価値観だ。

あの頃、深夜のF1中継に熱狂した若者たちは、自分たちに買えるスポーツカーを手に入れ、そこに夢を託した。

マツダ・サバンナRX-7のロータリーエンジン、日産R32 GT-Rの圧倒的なパワー、ハチロクの名で親しまれるトヨタAE86カローラ レビン／スプリンター トレノの軽さと素直さ。彼らはそれらのクルマに車高調を入れ、マフラーを替え、峠や湾岸へと向かった。

そこで求めていたのは「他人からどう見えるか（見栄）」ではない。「そのクルマが背負う文脈に、自分の人生をどう重ね合わせるか」という、“意味”への渇望だった。

■表参道の残像

彼らにとって車とは、速く走るための道具でも、富の象徴でもない。

自分の人生に、もうひとつの物語を重ねるための装置だ。

そしてその物語の「純度」において、マクラーレンに匹敵するブランドは、世界中を見渡しても極めて少ない。

ここに、一般的なスペック比較では絶対に見えてこない、「ホンモノを知る富裕層」の消費の本質がある。

彼らは「何を買うか」で自分を語らない。「なぜそれを選んだか」で自分を定義する。そしてその「なぜ」の答えが最も深い場所にある車が、マクラーレンなのだ。

表参道の交差点で、あのマクラーレンが信号と同時に滑るように走り去ったとき、運転席の男性はこちらに一瞥もくれなかった。爆音も、空ぶかしも、窓を開けて見せびらかす仕草もない。ただ静かに、異様に低い車体が東京の街に溶けていった。

あの「静けさ」こそが、本質を選ぶ人間の正体を、何よりも雄弁に物語っている。

----------

西田 理一郎（にしだ・りいちろう）

価値共創プロデューサー、ディープルート 代表取締役

富裕層向けブランド体験の「物語」を紡ぐナラティブ・マーケティングをプロデュース。また、情報伝達を超えた行動を仕組化し、個の全盛時代において、ラグジュアリー市場での持続的成長を実現する知の「価値共創」戦略を構築する。プレミアムブランドの世界観を体現する戦略的プラットフォームの商品化を手がけ、ミシュラン・ガストロノミーから超高級ライフスタイルまで、文化的価値を経済価値に転換するマーケティング、ブランディングを専門とする。「to create a Real LIFE 敏腕マーケターが示唆するこれからの真の生き方とは」「Life is a Journey」「食と文化の交差点 ガストロノミーへの飽くなき情熱」などのメディア掲載・連載を通じて真のラグジュアリーとは「所有」ではなく「体験」であり、その体験に宿る物語こそがブランド価値の源泉である――という信念のもと、富裕層マーケティングの新境地を開拓し続けている。主要著書に『予測感性マーケティング』（幻冬舎）、『アフターコロナ時代のトラベルトランスフォーメーション』（ゴマブックス）、『GRAND MICHELIN ミシュラン調査員のことば［特別編集版］』（アンドエト）がある。個人サイト

----------

（価値共創プロデューサー、ディープルート 代表取締役 西田 理一郎）