嵐の活動終了から1週間… 堀琴音が“ニノ愛”あふれるグッズ公開に反響「推しと推しが被ってたなんて」
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。活動を終了した嵐への感謝の思いをつづり、メンバー・二宮和也のグッズをはじめとしたコレクションを公開した。
【写真】堀琴音の“ニノ愛”あふれるグッズたち
堀は「活動終了して1週間」と書き出し、「気付けばずっと当たり前のようにいた嵐」とコメント。活動を終えた嵐への率直な思いを明かした。投稿には、ラストツアーのライブグッズをはじめ、嵐のメンバー5人が揃ったうちわや二宮和也のソロのうちわ、クリアファイルなどが並べられた写真を公開。グループ全体への愛情はもちろん、“ニノ推し”であることもうかがえる内容となった。さらに「小学生の頃に二宮くんの『硫黄島からの手紙』を観に行ったのも懐かしい思い出」と当時を回顧。嵐が長年自身の人生に寄り添ってきた存在であることを感じさせた。続けて「日常の一部だった存在がなくなるのは、やっぱり寂しい」「今から生まれてくる子どもたちが、リアルタイムの嵐を知らないと思うと少し切ない」と心境を吐露。「一つの時代が終わるような気持ちです」とつづり、長年親しんできたグループの活動終了に複雑な胸の内をつづった。最後には「本当にありがとう、嵐」と感謝の思いを記し、メンバーカラーを思わせる青、赤、緑、黄、紫の5色のハートマークを添えて投稿を締めくくっている。この投稿にファンからは「推しと推しが被ってたなんて」「私もニノ推しです」など共感のコメントが寄せられ、反響を呼んでいる。堀が明かした率直な思いに、多くのファンが共感。嵐が残した足跡の大きさを改めて感じさせる投稿となっている。
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