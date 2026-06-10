【Mリーグ】Pirates小林剛が退団 最後の初代メンバー“船長”が去ることに
「Mリーグ」U-NEXT Piratesが10日、公式Xを更新し、チームの初代メンバー、小林剛（麻将連合）との契約を満了することを発表した。
【写真】小林剛、Pirates“オリメン”と3ショット！
公式Xは「小林剛選手の契約満了のお知らせ」との書き出しで「U-NEXT Piratesは、Mリーグ2026-27シーズンに向けて、瑞原明奈選手、鈴木優選手、仲林圭選手との契約を更改し、小林剛選手との契約を今シーズン限りで満了とすることを発表いたします」と発表している。
公式サイトではチームを去る小林のほか、3選手と木下監督のコメントを発表している。小林は「残念ではありますが、本当にありがとうございました」と感謝とともに悔しさを吐露。「木下監督、折戸マネージャーをはじめとするU-NEXTの皆様、共に戦った朝倉康心、石橋伸洋、瑞原明奈、鈴木優、仲林圭のみんなにも感謝の気持ちしかありません」と、現メンバーのみならず、初代メンバーだった朝倉や石橋（共に最高位戦日本プロ麻雀協会）の面々の名前を上げて謝意を示し、「私は麻雀をやめるわけではありません。今後とも、麻将連合小林剛とＭリーグをよろしくお願いします」と締めくくっている。
小林は1996年に最高位戦でプロデビュー後、麻将連合の1997年設立に際して移籍。自団体のタイトル・将王を4期獲得するなど若手時代より活躍し、2018年に開幕した「Mリーグ」では、U-NEXT Piratesにドラフト1位で選ばれて選出。朝倉康心、石橋伸洋、2年目より加入した瑞原明奈と共に2年目に初優勝。鳴きを多用する雀風と、感情をほとんど表に出さないキャラクターから「麻雀ロボ」の異名をとり、Piratesでは“船長”としてファンから親しまれていた。
引用：「U-NEXT Pirates」公式X
【写真】小林剛、Pirates“オリメン”と3ショット！
公式Xは「小林剛選手の契約満了のお知らせ」との書き出しで「U-NEXT Piratesは、Mリーグ2026-27シーズンに向けて、瑞原明奈選手、鈴木優選手、仲林圭選手との契約を更改し、小林剛選手との契約を今シーズン限りで満了とすることを発表いたします」と発表している。
小林は1996年に最高位戦でプロデビュー後、麻将連合の1997年設立に際して移籍。自団体のタイトル・将王を4期獲得するなど若手時代より活躍し、2018年に開幕した「Mリーグ」では、U-NEXT Piratesにドラフト1位で選ばれて選出。朝倉康心、石橋伸洋、2年目より加入した瑞原明奈と共に2年目に初優勝。鳴きを多用する雀風と、感情をほとんど表に出さないキャラクターから「麻雀ロボ」の異名をとり、Piratesでは“船長”としてファンから親しまれていた。
引用：「U-NEXT Pirates」公式X