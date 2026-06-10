岡山の27歳MFが疲労骨折で手術。全治までに２〜３か月かかる見込み
ファジアーノ岡山は６月９日、木村太哉の負傷を発表した。
クラブの公式サイトによれば、検査の結果、左足の内果疲労骨折と診断。すでに手術を行ない、全治までに２か月から３か月程度かかる見込みだ。
27歳のMFは、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTでは17試合に出場して４ゴールをマーク。浦和レッズとのプレーオフラウンド第１戦にはフル出場していたが、６月６日の第２戦ではベンチ外となっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ゆうちゃみ、鈴木亜美、日向坂や乃木坂の人気メンバー、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
クラブの公式サイトによれば、検査の結果、左足の内果疲労骨折と診断。すでに手術を行ない、全治までに２か月から３か月程度かかる見込みだ。
27歳のMFは、J１百年構想リーグの地域リーグラウンドWESTでは17試合に出場して４ゴールをマーク。浦和レッズとのプレーオフラウンド第１戦にはフル出場していたが、６月６日の第２戦ではベンチ外となっていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ゆうちゃみ、鈴木亜美、日向坂や乃木坂の人気メンバー、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集