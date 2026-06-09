【「おひとりさまホテル」7巻】 6月9日 発売 価格：792円

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新潮社は、マンガ「おひとりさまホテル」の9巻を6月9日に発売する。価格は792円。

本作は実在のホテルを巡りながら、登場人物たちのさまざまなドラマを描く作品。原案はまろ氏、漫画はマキヒロチ氏が手掛けている。

9巻では“東京特集”として、由縁別邸 代田、THEATER 1、三鷹天命反転住宅、ナインアワーズ水道橋、東京ステーションホテルなど、東京の個性豊かなホテルを巡りながら、それぞれの物語が展開していく。

【あらすじ】

設計会社に勤める塩川史香は、ホテルで過ごす「おひとりさま」の時間を大切にしている。

同僚たちも、それぞれ独自の方法でホテルライフを楽しんで――。

今回は、東京都にある個性的なホテルが登場！SPA，映画、アート、歴史などそれぞれの特徴的な過ごし方を各キャラたちが堪能しつつ、物語が進んでいきます。

実在のホテルを巡りながら新たな自分を発見する新感覚ストーリー第9巻！



