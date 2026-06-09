横浜FC「守備者でありながら攻撃の起点となれる選手」東洋大DF中村琉聖の加入内定を発表
横浜FCは9日、2027年からの新戦力として東洋大DF中村琉聖(21)の加入が内定したことを発表した。
中村は横浜FCのアカデミー出身。ユース時代の2022年に2種登録選手としてトップチームに在籍した経験を持つ。
クラブはプレーの特徴について公式サイトで「左足から繰り出すラインをブレイクして縦に差し込んでいくパスはスペシャルなレベルにあり、常に相手の急所が見えている戦術眼と厳しく寄せられてもワンタッチでかわして前と繋がるプレーは守備者でありながら攻撃の起点となれる選手。ジュニアユース、ユースと横浜FCのアカデミーで育った『オーレー!』の感覚を持つ選手」と紹介している。
中村は加入内定に際して「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手になるという目標を、育ててもらったこのクラブで実現できることを大変嬉しく思います」と喜びを示し、「ファン・サポーターの皆様に愛され、応援していただけるような選手になれるよう、全力で戦います」と意気込みを語った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF中村琉聖
(なかむら・りゅうせい)
■生年月日
2004年11月3日(21歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
178cm/75kg
■経歴
JFC FUTURO-横浜FCJrユース-横浜FCユース-東洋大
※横浜FC U-12強化カテゴリー出身
■特徴
左足から繰り出すラインをブレイクして縦に差し込んでいくパスはスペシャルなレベルにあり、常に相手の急所が見えている戦術眼と厳しく寄せられてもワンタッチでかわして前と繋がるプレーは守備者でありながら攻撃の起点となれる選手。ジュニアユース、ユースと横浜FCのアカデミーで育った『オーレー!』の感覚を持つ選手。
■コメント
「この度、2027年より横浜FCに加入することになりました、東洋大学の中村琉聖です。
まず初めに、ここまで支えてくれた両親をはじめ、これまでご指導してくださった指導者の皆様、そして日々切磋琢磨してきた仲間たちに、心から感謝しています。
自分は小学5年生の強化カテゴリーからユースまで、横浜FCのアカデミーで育ってきました。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手になるという目標を、育ててもらったこのクラブで実現できることを大変嬉しく思います。そして、再び横浜FCのエンブレムを背負い、戦えることに大きな誇りと責任を感じています。
これまでお世話になったクラブへの感謝を結果で示し、恩返しができるよう、一日でも早く三ツ沢のピッチで躍動する姿をお見せできるように、初心を忘れず、ひたむきに努力し続けます。
そして、ファン・サポーターの皆様に愛され、応援していただけるような選手になれるよう、全力で戦います。横浜FCに関わる全ての皆様、よろしくお願いいたします。」
中村は横浜FCのアカデミー出身。ユース時代の2022年に2種登録選手としてトップチームに在籍した経験を持つ。
クラブはプレーの特徴について公式サイトで「左足から繰り出すラインをブレイクして縦に差し込んでいくパスはスペシャルなレベルにあり、常に相手の急所が見えている戦術眼と厳しく寄せられてもワンタッチでかわして前と繋がるプレーは守備者でありながら攻撃の起点となれる選手。ジュニアユース、ユースと横浜FCのアカデミーで育った『オーレー!』の感覚を持つ選手」と紹介している。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF中村琉聖
(なかむら・りゅうせい)
■生年月日
2004年11月3日(21歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
178cm/75kg
■経歴
JFC FUTURO-横浜FCJrユース-横浜FCユース-東洋大
※横浜FC U-12強化カテゴリー出身
■特徴
左足から繰り出すラインをブレイクして縦に差し込んでいくパスはスペシャルなレベルにあり、常に相手の急所が見えている戦術眼と厳しく寄せられてもワンタッチでかわして前と繋がるプレーは守備者でありながら攻撃の起点となれる選手。ジュニアユース、ユースと横浜FCのアカデミーで育った『オーレー!』の感覚を持つ選手。
■コメント
「この度、2027年より横浜FCに加入することになりました、東洋大学の中村琉聖です。
まず初めに、ここまで支えてくれた両親をはじめ、これまでご指導してくださった指導者の皆様、そして日々切磋琢磨してきた仲間たちに、心から感謝しています。
自分は小学5年生の強化カテゴリーからユースまで、横浜FCのアカデミーで育ってきました。幼い頃からの夢であったプロサッカー選手になるという目標を、育ててもらったこのクラブで実現できることを大変嬉しく思います。そして、再び横浜FCのエンブレムを背負い、戦えることに大きな誇りと責任を感じています。
これまでお世話になったクラブへの感謝を結果で示し、恩返しができるよう、一日でも早く三ツ沢のピッチで躍動する姿をお見せできるように、初心を忘れず、ひたむきに努力し続けます。
そして、ファン・サポーターの皆様に愛され、応援していただけるような選手になれるよう、全力で戦います。横浜FCに関わる全ての皆様、よろしくお願いいたします。」