飼い主さんでも理解ができない奇妙なくつろぎ方を披露する猫さん。猫さんの想定外の姿が大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で18万表示を突破！1.1万件を超えるいいねを集めるなど、多くの猫好きの人をトリコにしています。

【写真：ドーナツ型の『キャットハウスにいた猫』→左足だけ外に出ていて…飼い主困惑の『くつろぎ方』】

何でそんな姿なの…？

Xアカウント「MEG THE CAT」に登場したのは、猫の「メグ」ちゃん。投稿されたのは、そんなメグちゃんの奇妙な寝姿です。

ある日、飼い主さんがメグちゃんを見ると、ドーナツ型のキャットハウスでくつろいでいたそう。ところが、その寝姿に違和感が…。なんとメグちゃんは、左足以外をハウスの中に突っ込んで寝ていたそうです。メグちゃん、その眠り方で熟睡できてる…？

その姿を見た飼い主さんも「なにがどうなってその形になったのか…」と困惑したとのこと。もしかすると日光が眩しかったのかもしれませんが、これだけ奇妙な寝姿を見てしまったら、その意図を聞きたくなっちゃいますね。まさかの光景に飼い主さんも驚いたことでしょう。

ちなみにメグちゃんは、狭い所に入るのが好きなのだとか。時にはスーツケースの中に潜り込んで、飼い主さんが見つけるのに苦労したこともあるといいます。私たちには理解できない謎の行動で楽しませてくれる、メグちゃんなのでした。

メグちゃんの奇妙な寝姿にX民も困惑

人間には理解できない姿でくつろぐメグちゃん。その姿を見たX民からは「猫が自ら進化した“半収納モード」「どういう経緯でその形になったのか詳しく知りたい」といったコメントが寄せられており、飼い主さんだけでなくX民もメグちゃんに困惑させられたようです。

Xアカウント「MEG THE CAT」では、メグちゃんの日常のさまざまな姿が投稿されており、その姿にホッコリ癒やされますよ。

メグちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「MEG THE CAT」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。