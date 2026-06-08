

今年は映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の公開25周年を迎える特別イヤー。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター」でも、2026年6月9日よりそんな特別な夏を盛り上げる企画が続々スタートしちゃいます☆

注目は期間限定のメニューや豪華なハイティー、そしてまさかのトムとジェリーまで登場……!?

【夏限定メニューに「糖蜜パイ」があるよ!! 】

まずはこの夏限定のフードメニューからご紹介！

フロッグカフェではひんやりソーダフロートやワイワイ食べたくなっちゃうフードメニューが登場します。



中でも注目は、や、ハリーの好物をイメージした「糖蜜パイ風 ミニサンデー」（650円）。糖蜜パイといえばファンなら一度は「食べてみたい…！」と憧れる味。食べればハリーが虜になった気持ちがわかるかもっ。



ほかにも3つの頭を持つ魔法動物「フラッフィー」のマシュマロつきの「フラッフィーのチョコレートカップケーキ ドリンクセット」（1500円）や魔法がかかりそうな「ハグリッドの傘〜ストロベリーコーン〜」（650円）など、『賢者の石』を思い出すメニューが揃っていますよ♪

【ハグリッドとハリーと一緒に入学準備】

バックロットカフェといえば豪華なアフタヌーンティーがおなじみですが、7月1日からは特別企画「ホグワーツからの招待状」に合わせて「ダイアゴン横丁の買い物リストハイティー」が登場。ホグワーツ準備のために訪れるダイアゴン横丁をイメージした内容になっているんですって……！



メインのローストビーフのほかには、入学許可証のミニクレープや、トランクの形のクッキーサンド、大鍋サーモンタルタルなど必要なアイテムがスイーツやセイボリーになって勢揃いするんです。ハグリッドがハリーの11歳のお祝いに贈ってくれたヘドウィグの姿も発見！

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おいしくいただきながら、入学アイテムを確認していきましょ〜！

【あの世界的大人気の2匹がやってきた！ 】

さらに7月17日から8月31日まで、夏の期間限定イベントとして「トムとジェリーのいたずらセレブレーション」を開催！ まさかまさかの大先輩・トムとジェリーが25周年のお祝いにかけつけてくれるなんて……！



期間中はローブを着た2匹のフォトスポットが登場するほか、限定のコラボメニューも登場。よく見ると、ジェリーがグリフィンドール、トムがスリザリンなのがクスッときちゃうぞ。



またショップでは購入金額に応じてステッカーをプレゼント、館内に隠れた2匹の写真をSNSに投稿すると限定グッズがもらえるなどの楽しいキャンペーンも用意。こちらもぜひチェックです！

【心のオリバンダーの声を聞くんじゃ】

スタジオツアーにきたらぜひゲットしておきたいアイテムのひとつといえば、やっぱり魔法の杖。

今年の夏は、小学生から高校生を対象にしたワークショップ「オリジナル杖づくりワークショップパッケージ」が新登場します☆

専門のスタッフにサポートしてもらいながらカラフルな杖やグルーの中から、自分らしい世界にひとつだけの杖をつくることができるので、お土産として持ち帰るのはもちろんツアー当日ももっと楽しくなること間違いなし！

映画世界を作り上げてきたクリエイターの裏側に触れることができるスタジオツアー東京ならではの「ものづくり体験」は、より特別な体験になってくれるはずですよ。

【魔法の夏が始まるよ】

物語の始まりとなる映画公開から25周年となる今だけのスペシャルな企画に、開催前からわくわくが止まらないよ〜！

イブニングハイティーやワークショップなど、事前予約が必要なものもあるので、来場前に公式サイトのチェックをお忘れなく。今年の夏はスタジオツアーで新しい魔法にかかろうぞ、ハリー！

参照元：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター、プレスリリース

執筆・撮影：ぷに子（C）Pouch

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