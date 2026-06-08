「ずっと涙止まらない」山田裕貴、出演ドラマの衝撃展開に「しんど過ぎるわ」「理解が追いつかない」の声
俳優の山田裕貴さんのスタッフが運営するX（旧Twitter）アカウントは6月7日、投稿を更新。ドラマ『GIFT』（TBS系）のオフショットを公開したところ、ファンからはドラマの衝撃的な展開にさまざまな声が寄せられています。
【写真】「ずっと涙止まらない」「しんど過ぎるわ」
この投稿には「え？理解が追いつかない」「まさか亡くなるなんて」「ずっと涙止まらない」「しんど過ぎるわ」「まだ最終回じゃないのに……」「このゴニョゴニョした感情どうしたらいい？」などのコメントが寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「ずっと涙止まらない」「しんど過ぎるわ」
「まさか亡くなるなんて」同アカウントは「生まれてきてよかった」とつづり、1枚の写真を投稿。同ドラマで車いすバスケットボール選手「宮下涼」を演じる山田さんと、父役の俳優・菅原大吉さんのツーショットです。ファンからは、最終回目前となる第9話で亡くなった涼に対する驚きと悲しみの声が集まることに。
放送中に投稿も「それどころじゃないんですが…(号泣)！」の声第9話の放送中に、山田さんは自身のXを更新。「さぁ、今日から大バズりするおでこで相手のおでこをトンとする#でこドン 出ましたよぉぉぉ!!!!!!!!!!!!」とつづり、写真を公開しています。しかし、ファンからは「それどころじゃないんですが…(号泣)！」「でこドンからこの展開は辛すぎます」といった声が寄せられました。最終回は、14日21時より放送予定です。
(文:堀井 ユウ)