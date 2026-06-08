米人気俳優ニコラス・ケイジ（６２）の日本人妻で、女優の芝田璃子（３１）が７日放送のＴＢＳ系ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）に出演し、夫婦生活について語った。

この日は放送作家の野々村友紀子さんを「熱血授業」に迎え、「夫婦のミゾ解決ＳＰ」と題して放送。スタジオゲストの芝田は、夫婦の家事の分担について「ゼロです。０：０」と明かし、「プロの方がいらっしゃるので」とハウスキーパーが家事を担当すると説明。ケイジと「ケンカというケンカは多分ない」と語った。「家何個？」との質問には、「５です」と回答。米ニューヨーク、ロサンゼルスに加え、ラスベガス、イギリスと日本に家があるという。「年間通して１回も行かない家ってあるんですか？」と問われると「あります」とうなずいた。

子どもの寝かしつけについては「お父ちゃんなんですよ」と明かし、芝田が行っても「パパを呼べ」とリクエストされると語った。朝起きるとケイジは子どもと遊んでいるという。「ジブリとかアンパンマン」を一緒に見て見ていると話し、普通のパパぶりにスタジオは驚いていた。

芝田は２６歳のとき、当時５７歳だったケイジと２０２１年に結婚。ケイジが主演していた映画の撮影現場で、通訳を介して「ご飯に行かない？」と声をかけられたのがきっかけだったという。

ネット上では「５人目の妻になる勇気に称賛」「３１歳差はインパクト強すぎる」「エキゾチックな雰囲気」とシンデレラストーリーが話題になっている。