気象庁は、8日午前9時05分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■茨城県＜津波注意報：1m＞

・大洗

到達予想：8日午後2時0分

満潮時刻：8日午後10時17分

・神栖市鹿島港

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後10時26分

■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞

・銚子

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後10時27分

・勝浦市興津

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後10時46分

■千葉県内房＜津波注意報：1m＞

・館山市布良

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後10時47分

■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞

・伊豆大島岡田

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後10時59分

・三宅島坪田

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時14分

・八丈島八重根

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時46分

・神津島神津島港

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時37分

・三宅島阿古

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時21分

・八丈島神湊

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時12分

■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞

・父島二見

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前10時21分

■相模湾・三浦半島＜津波注意報：1m＞

・小田原

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後10時58分

・三浦市三崎漁港

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後11時1分

・三浦市油壺

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後11時1分

■静岡県＜津波注意報：1m＞

・沼津市内浦

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時10分

・清水

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時1分

・御前崎

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時45分

・舞阪

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時32分

・南伊豆町手石港

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時41分

・下田港

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時26分

・伊東

到達予想：8日午後1時30分

満潮時刻：8日午後11時4分

・西伊豆町田子

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時39分

・焼津

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午後11時38分

■愛知県外海＜津波注意報：1m＞

・田原市赤羽根

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時14分

■三重県南部＜津波注意報：1m＞

・鳥羽

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時45分

・尾鷲

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時24分

・熊野市遊木

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時23分

■和歌山県＜津波注意報：1m＞

・那智勝浦町浦神

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前10時31分

・串本町袋港

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時36分

・和歌山

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前11時14分

・御坊市祓井戸

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時40分

・白浜町堅田

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時33分

■高知県＜津波注意報：1m＞

・室戸市室戸岬

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前10時42分

・高知

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時46分

・土佐清水

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前10時51分

・須崎港

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時45分

・中土佐町久礼港

到達予想：8日午後1時0分

満潮時刻：8日午前10時46分

■宮崎県＜津波注意報：1m＞

・日向市細島

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前11時5分

・日南市油津

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前10時56分

・宮崎港

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前10時52分

■鹿児島県東部＜津波注意報：1m＞

・南大隅町大泊

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前11時40分

・志布志港

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前11時5分

■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞

・種子島西之表

到達予想：8日午後0時30分

満潮時刻：8日午前11時40分

・種子島熊野

到達予想：8日午後0時0分

満潮時刻：8日午前11時10分

■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞

・中之島

到達予想：8日午後0時0分

満潮時刻：8日午前11時46分

・奄美市小湊

到達予想：8日午後0時0分

満潮時刻：8日午前11時23分

・奄美市名瀬

到達予想：8日午後0時0分

満潮時刻：8日午前11時54分

■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞

・那覇

到達予想：8日午前11時30分

満潮時刻：8日午後0時3分

・久米島

到達予想：8日午前11時30分

満潮時刻：8日午後0時4分

・沖縄市中城湾港

到達予想：8日午前11時30分

満潮時刻：8日午前11時40分

・南城市安座真

到達予想：8日午前11時30分

満潮時刻：8日午前11時38分

■大東島地方＜津波注意報：1m＞

・南大東漁港

到達予想：8日午前11時30分

満潮時刻：8日午前11時33分

■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞

・西表島

到達予想：8日午前11時30分

満潮時刻：8日午後1時36分

・与那国島久部良

到達予想：8日午前11時30分

満潮時刻：8日午後0時7分

・石垣島石垣港

到達予想：8日午前11時0分

満潮時刻：8日午後0時5分

・宮古島平良

到達予想：8日午前11時0分

満潮時刻：8日午後0時19分



津波予報区に対応する沿岸の市町村は次の通りです。

■茨城県

茨城県：北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市

■千葉県九十九里・外房

千葉県：銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市（野島崎南端以東に限る。）

■千葉県内房

千葉県：南房総市（野島崎南端以東を除く。）、館山市、鋸南町、富津市（富津岬西端以北を除く。）

■伊豆諸島

東京都：大島町、新島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村

■小笠原諸島

東京都：小笠原村

■相模湾・三浦半島

神奈川県：横須賀市（観音崎東端以北の東京湾沿岸を除く。）、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、真鶴町、湯河原町

■静岡県

静岡県：熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、静岡市、松崎町、西伊豆町、伊豆市、沼津市、富士市、焼津市、吉田町、牧之原市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市

■愛知県外海

愛知県：豊橋市（太平洋沿岸に限る。）、田原市（伊良湖岬西端以東の太平洋沿岸に限る。）

■三重県南部

三重県：鳥羽市、伊勢市、志摩市、南伊勢町、紀北町、大紀町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町

■和歌山県

和歌山県：新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町、すさみ町、白浜町、田辺市、みなべ町、印南町、御坊市、美浜町、日高町、由良町、広川町、湯浅町、有田市、海南市、和歌山市

■高知県

高知県：東洋町、室戸市、奈半利町、田野町、安田町、安芸市、芸西村、香南市、南国市、高知市、土佐市、須崎市、中土佐町、四万十町、黒潮町、四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市

■宮崎県

宮崎県：延岡市、門川町、日向市、都農町、川南町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、串間市

■鹿児島県東部

鹿児島県：志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、南大隅町（佐多岬南端以北の太平洋沿岸に限る。）

■種子島・屋久島地方

鹿児島県：西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、三島村

■奄美群島・トカラ列島

鹿児島県：喜界町、奄美市、瀬戸内町、徳之島町、和泊町、知名町、与論町、伊仙町、天城町、宇検村、大和村、龍郷町、十島村

■沖縄本島地方

沖縄県：名護市、大宜味村、国頭村、東村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市、渡嘉敷村、座間味村、久米島町、粟国村、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、今帰仁村、渡名喜村、 南城市、与那原町

■大東島地方

沖縄県：北大東村、南大東村

■宮古島・八重山地方

沖縄県：宮古島市、石垣市、多良間村、竹富町、与那国町