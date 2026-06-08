【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 09:05時点
気象庁は、8日午前9時05分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■茨城県＜津波注意報：1m＞
・大洗
到達予想：8日午後2時0分
満潮時刻：8日午後10時17分
・神栖市鹿島港
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時26分
■千葉県九十九里・外房＜津波注意報：1m＞
・銚子
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時27分
・勝浦市興津
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時46分
■千葉県内房＜津波注意報：1m＞
・館山市布良
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時47分
■伊豆諸島＜津波注意報：1m＞
・伊豆大島岡田
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時59分
・三宅島坪田
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時14分
・八丈島八重根
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時46分
・神津島神津島港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時37分
・三宅島阿古
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時21分
・八丈島神湊
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時12分
■小笠原諸島＜津波注意報：1m＞
・父島二見
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時21分
■相模湾・三浦半島＜津波注意報：1m＞
・小田原
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後10時58分
・三浦市三崎漁港
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後11時1分
・三浦市油壺
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後11時1分
■静岡県＜津波注意報：1m＞
・沼津市内浦
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時10分
・清水
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時1分
・御前崎
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時45分
・舞阪
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時32分
・南伊豆町手石港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時41分
・下田港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時26分
・伊東
到達予想：8日午後1時30分
満潮時刻：8日午後11時4分
・西伊豆町田子
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時39分
・焼津
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午後11時38分
■愛知県外海＜津波注意報：1m＞
・田原市赤羽根
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時14分
■三重県南部＜津波注意報：1m＞
・鳥羽
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時45分
・尾鷲
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時24分
・熊野市遊木
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時23分
■和歌山県＜津波注意報：1m＞
・那智勝浦町浦神
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時31分
・串本町袋港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時36分
・和歌山
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前11時14分
・御坊市祓井戸
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時40分
・白浜町堅田
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時33分
■高知県＜津波注意報：1m＞
・室戸市室戸岬
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時42分
・高知
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時46分
・土佐清水
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時51分
・須崎港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時45分
・中土佐町久礼港
到達予想：8日午後1時0分
満潮時刻：8日午前10時46分
■宮崎県＜津波注意報：1m＞
・日向市細島
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前11時5分
・日南市油津
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時56分
・宮崎港
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前10時52分
■鹿児島県東部＜津波注意報：1m＞
・南大隅町大泊
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前11時40分
・志布志港
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前11時5分
■種子島・屋久島地方＜津波注意報：1m＞
・種子島西之表
到達予想：8日午後0時30分
満潮時刻：8日午前11時40分
・種子島熊野
到達予想：8日午後0時0分
満潮時刻：8日午前11時10分
■奄美群島・トカラ列島＜津波注意報：1m＞
・中之島
到達予想：8日午後0時0分
満潮時刻：8日午前11時46分
・奄美市小湊
到達予想：8日午後0時0分
満潮時刻：8日午前11時23分
・奄美市名瀬
到達予想：8日午後0時0分
満潮時刻：8日午前11時54分
■沖縄本島地方＜津波注意報：1m＞
・那覇
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午後0時3分
・久米島
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午後0時4分
・沖縄市中城湾港
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午前11時40分
・南城市安座真
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午前11時38分
■大東島地方＜津波注意報：1m＞
・南大東漁港
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午前11時33分
■宮古島・八重山地方＜津波注意報：1m＞
・西表島
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午後1時36分
・与那国島久部良
到達予想：8日午前11時30分
満潮時刻：8日午後0時7分
・石垣島石垣港
到達予想：8日午前11時0分
満潮時刻：8日午後0時5分
・宮古島平良
到達予想：8日午前11時0分
満潮時刻：8日午後0時19分
津波予報区に対応する沿岸の市町村は次の通りです。
■茨城県
茨城県：北茨城市、高萩市、日立市、東海村、ひたちなか市、大洗町、鉾田市、鹿嶋市、神栖市
■千葉県九十九里・外房
千葉県：銚子市、旭市、匝瑳市、横芝光町、山武市、九十九里町、大網白里市、白子町、長生村、一宮町、いすみ市、御宿町、勝浦市、鴨川市、南房総市（野島崎南端以東に限る。）
■千葉県内房
千葉県：南房総市（野島崎南端以東を除く。）、館山市、鋸南町、富津市（富津岬西端以北を除く。）
■伊豆諸島
東京都：大島町、新島村、利島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村
■小笠原諸島
東京都：小笠原村
■相模湾・三浦半島
神奈川県：横須賀市（観音崎東端以北の東京湾沿岸を除く。）、三浦市、葉山町、逗子市、鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、平塚市、大磯町、二宮町、小田原市、真鶴町、湯河原町
■静岡県
静岡県：熱海市、伊東市、東伊豆町、河津町、下田市、南伊豆町、静岡市、松崎町、西伊豆町、伊豆市、沼津市、富士市、焼津市、吉田町、牧之原市、御前崎市、掛川市、袋井市、磐田市、浜松市、湖西市
■愛知県外海
愛知県：豊橋市（太平洋沿岸に限る。）、田原市（伊良湖岬西端以東の太平洋沿岸に限る。）
■三重県南部
三重県：鳥羽市、伊勢市、志摩市、南伊勢町、紀北町、大紀町、尾鷲市、熊野市、御浜町、紀宝町
■和歌山県
和歌山県：新宮市、那智勝浦町、太地町、串本町、すさみ町、白浜町、田辺市、みなべ町、印南町、御坊市、美浜町、日高町、由良町、広川町、湯浅町、有田市、海南市、和歌山市
■高知県
高知県：東洋町、室戸市、奈半利町、田野町、安田町、安芸市、芸西村、香南市、南国市、高知市、土佐市、須崎市、中土佐町、四万十町、黒潮町、四万十市、土佐清水市、大月町、宿毛市
■宮崎県
宮崎県：延岡市、門川町、日向市、都農町、川南町、高鍋町、新富町、宮崎市、日南市、串間市
■鹿児島県東部
鹿児島県：志布志市、大崎町、東串良町、肝付町、南大隅町（佐多岬南端以北の太平洋沿岸に限る。）
■種子島・屋久島地方
鹿児島県：西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、三島村
■奄美群島・トカラ列島
鹿児島県：喜界町、奄美市、瀬戸内町、徳之島町、和泊町、知名町、与論町、伊仙町、天城町、宇検村、大和村、龍郷町、十島村
■沖縄本島地方
沖縄県：名護市、大宜味村、国頭村、東村、宜野座村、金武町、うるま市、沖縄市、北中城村、中城村、西原町、八重瀬町、糸満市、豊見城市、渡嘉敷村、座間味村、久米島町、粟国村、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、嘉手納町、読谷村、恩納村、本部町、伊江村、伊平屋村、伊是名村、今帰仁村、渡名喜村、 南城市、与那原町
■大東島地方
沖縄県：北大東村、南大東村
■宮古島・八重山地方
沖縄県：宮古島市、石垣市、多良間村、竹富町、与那国町