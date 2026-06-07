Knosisはどのジャンルにも収まらず、容易にカテゴライズできない音楽だ。RYO(Vo)本人がそれを一番自覚しているのか、＜SATANIC CARNIVAL 2026＞初出演に際して、リハ中に演説を挟み、「流れ者が行き着く音楽」と形容していた。言い得て妙だ。誇り高きハミ出し者の宴、前人未到のエクストリームミュージックを浴びるべく、HELL STAGEはたくさんの人で溢れ返っていた。

「じゃあ始めようか、サタニック！」と声をかけ、オープニングは昨年8月発売の1stアルバム『GENKNOSIS』から収録曲「星砕」でスタート。ブリブリの激重音を解き放ち、サークルピット、ジャンプ、ヘッドバンギングなどフィジカルを揺さぶり続けるアプローチで観客を翻弄する。打ち込み色の強い「忌鬼」では軽快なラップを織り混ぜ、Knosis流ヘヴィミュージックでフロアを制圧。また、Kosuke Tano(B)によるスラップもノリのいいグルーヴを後押しし、観客もその場で楽しそうに飛び跳ねていた。

「何が欲しい？ 幕張！」と言葉少なに呼びかけた後、「神喰」が炸裂。デジタルハードコア風味の攻めた曲調で会場全体を焚きつけまくっていた。「メインステージで待機している皆さん、あなたの心に訴えていきます！」と前置きして「串刺」へ。強烈なブレイクダウンで観客を手玉に取り、“オイ！オイ！”の掛け声は今日イチと言っていいほどのデカさ。

そして、「Knosisです！ 誰の代わりでもありません。やっと出れました、サタニック！ とりあえず大きな声を出せばいいんですよ」と話し、マイクなしで絶叫するRYO。「毒沼」に入ると、「横にハンズアップ！」と煽り、観客は左右に手を振る温かな景色が広がった。加えて、メロディアスな歌声でシンガロングを誘発するアプローチも冴え渡り、ヘヴィ一辺倒に陥らない懐の深い表現力も聴き応え十分。

それからDEFTONESのチノ・モレノ(Vo)を彷彿させるエモーショナルな声色で始まったのは「種火」だ。徐々に壮大なスケールを帯びる曲展開は、幕張メッセという大舞台でより一層映えていたことは言うまでもない。

「嬉しいお知らせ、残り2曲です。今日は諸事情でゲストボーカルをお願いしないことになったんですけど……その代わり、ゲストボーカルは貴様らだ！ デカい声を出せー！」──RYO

ダーク＆ヘヴィを貫いたアッパーなパーティ感はKnosisにしかできないアプローチだろう。ジャンプと大合唱の嵐を吹かせ、とんでもないエネルギーで観客全員を昇天させる。そしてトドメに「厄災」を見舞うと、RYO、Kosuke、サポート・ギタリストのフロント3名がステージ下に降り、観客とゼロ距離でプレイする肉弾パフォーマンスを展開。音楽同様、次に何をやらかすのかわからない破天荒ぶりに魅せられてしまった。

文◎荒金良介

撮影◎スズキ コウヘイ

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◾️セットリスト（HELL STAGE）

1​.星碎

2​.忌鬼

3​.神喰

4​.串刺

5​.毒沼

6​.種火

7​.腐敗

8​.厄災

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

◯物販 / FOOD AREA：open9:00

◯ライブ観覧エリア：open10:00｜start11:00 ※予定

▼6月6日(土)出演者

10-FEET / バックドロップシンデレラ / FC FiVE / Fear, and Loathing in Las Vegas / FOMARE / ハルカミライ / HERO COMPLEX / HEY-SMITH / Ken Yokoyama / Maki / MAYSON’s PARTY / MONGOL800 / サバシスター / SCAFULL KING / SHADOWS / SPARK!!SOUND!!SHOW!! / Suspended 4th / ヤバイTシャツ屋さん / 山嵐 / [OA] カライドスコープ

▼6月7日(日)出演者

04 Limited Sazabys / Age Factory / dustbox / ENTH / 花冷え。 / HIKAGE / Knosis / マキシマム ザ ホルモン / OVER ARM THROW / Paledusk / ROTTENGRAFFTY / SHANK / SHE’ll SLEEP / SiM / 四星球 / THE FOREVER YOUNG / 打首獄門同好会 / View From The Soyuz / w.o.d. / [OA] Launcher No.8

関連サイト

◆BARKS内＜SATANIC CARNIVAL 2026＞特集

◆＜SATANIC CARNIVAL＞ オフィシャルサイト

◆PIZZA OF DEATH オフィシャルサイト