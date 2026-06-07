ついに見えてきた“変化”の兆し　米国で「言い訳批判」をされた今井達也の現況にアストロズ指揮官も感嘆「異文化で人間関係を築くのは簡単じゃない」

ようやく地力を発揮し始め、チームメイトとのケミストリーも高まり始めている今井(C)Getty Images

NPBを席巻した力がようやく見え始めてきている。

現地時間6月6日、アストロズの今井達也は本拠地でのアスレチックス戦に先発登板。3回に2点を失ったものの、5回（92球）を投げ、被安打5、2失点、8奪三振と力投。14安打、13得点を記録した味方打線の援護もあって3勝目を挙げた。

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試合後に米紙『Houston Chronicle』のインタビューで「あまり考えすぎないようにリズムを意識した。全体的に悪くはなかった」と淡々と振り返った今井。この日は「まだ試合で使える状況じゃない」というスプリットも試す“余裕”も見せながら、スライダーと4シームを軸にアスレチックス打線を翻弄。空振り率43％というハイスタッツも残した。

ようやくメジャーの水に馴染んできた。昨年12月に投球回数に応じた出来高払いと毎シーズンのオプトアウト条項が付帯する3年総額5400万ドル(約85億円)で契約した今井だったが、開幕から防御率7点台と打ち込まれた4月に「こっち（アメリカ）のライフスタイルにアジャストできていない。たぶんそれが（右腕疲労の）原因だと思う」と吐露。異国に合わせる難しさを語った言動が、現地メディアで結果の出ない“言い訳”として切り取られ、批判を浴びた。

そこから数か月で今井にも変化が見られている。右肩コンディション不良が改善され始めた直近4戦で防御率2.90の好投を続けている。

ようやく成長の軌跡が見え始めた28歳に「イマイ自身が、このチームを『ファミリー』、そしてグループの一員であると、より強く実感できていることが何より大きいね」と目を細めるのは、ジョー・エスパーダ監督だ。