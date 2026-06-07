工藤静香（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/07】歌手の工藤静香が6月6日、自身のInstagramを更新。クロップド丈の黒を基調としたスタイリッシュな衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。

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◆工藤静香、黒衣装から美腹筋チラリ


工藤は、ステージ衣装でのオフショットを複数枚投稿。シースルー素材の長袖にクロップド丈のトップス、黒のワイドパンツを合わせた衣装で、くっきりと線が入った美しい腹筋が際立っている。

また「6月24日にリリースされる New アルバム DynamicよりDynamicのPV撮影をしました。異次元 異空間をリクエストしたら、久しぶりに派手なPVになりそうで、出来上がりが楽しみ」と、新譜のプロモーションビデオ撮影を行った様子についても記している。

◆工藤静香の投稿に反響


この投稿には「腹筋バキバキでかっこいい」「永遠の憧れ」「異次元のかっこよさ」「努力凄い」「さすが静香さん」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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