工藤静香、美腹筋のぞく衣装姿公開「バキバキでかっこいい」「永遠の憧れ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】歌手の工藤静香が6月6日、自身のInstagramを更新。クロップド丈の黒を基調としたスタイリッシュな衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
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工藤は、ステージ衣装でのオフショットを複数枚投稿。シースルー素材の長袖にクロップド丈のトップス、黒のワイドパンツを合わせた衣装で、くっきりと線が入った美しい腹筋が際立っている。
また「6月24日にリリースされる New アルバム DynamicよりDynamicのPV撮影をしました。異次元 異空間をリクエストしたら、久しぶりに派手なPVになりそうで、出来上がりが楽しみ」と、新譜のプロモーションビデオ撮影を行った様子についても記している。
この投稿には「腹筋バキバキでかっこいい」「永遠の憧れ」「異次元のかっこよさ」「努力凄い」「さすが静香さん」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆工藤静香、黒衣装から美腹筋チラリ
工藤は、ステージ衣装でのオフショットを複数枚投稿。シースルー素材の長袖にクロップド丈のトップス、黒のワイドパンツを合わせた衣装で、くっきりと線が入った美しい腹筋が際立っている。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「腹筋バキバキでかっこいい」「永遠の憧れ」「異次元のかっこよさ」「努力凄い」「さすが静香さん」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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